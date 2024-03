Kiváló szektorális pozíció, ragyogó potenciál, egyelőre behozhatatlannak bizonyuló technológiai előny: bőven lehet még tere a ralinak az Nvidia árfolyamában, de azért már a korrekcióra is érdemes figyelni – derült ki a VG elemzői körképéből, amelyben Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. cégvezetője, Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír Zrt. vezető elemzője és Halas Zoltán, az OTP Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere vett részt.

Veszik a magyarok az Nvidia részvényeit, tarol körükben a tech szektor

Zakár Tivadar, az Univerz Invest Zrt. cégvezetője a VG megkeresésére elmondta: a magyar részvénybefektetők többségére igaz, hogy vagy tartották már az Nvidia papírjait, vagy most is tulajdonosai, az elmúlt időszak pedig kifejezetten fontos volt a magyar befektetők számára.

Ha egy mondattal jellemezném az aktivitást, míg korábban mi beszéltünk a Nvidiáról, most az ügyfelek kérdeznek róla

– tette hozzá a szakértő, kiemelve, hogy elsősorban a részvénykitettséget vállaló kockázatkedvelő befektetők azok, akik az Nvidia részvényeiben pozíciót vesznek fel. Zakár Tivadar rámutatott: vannak olyanok, akik a mostani jelentés előtt már inkább kiszálltak, és elengedték az újabb emelkedés láttán a visszatérés lehetőségét, és vannak, főként a gyakorlott részvénybefektetők, akik kifejezetten a jelentés előtt vásároltak be a cég papírjaiból.

Az Univerz Invest Zrt. cégvezetője kiemelte: a magyar befektetők egyébként a nagy technológiai cégek mindegyikét szorosan követik, a Microsoft, Apple, IBM, Google, Facebook, Nvidia és a Tesla mind folyamatosan kereskedett részvények. Természetesen az emberek igyekeznek azért ettől függetlenül is diverzifikálni, így az elmúlt években egyre fokozódik az ETF-eken keresztül az ágazati lefedettségekre koncentráló portfóliók vagy a tematikus, például az MI és az energetikai befektetések (korábban a most inkább az energiatárolás) népszerűsége, de keresett a nyersanyag-kitermelő szektor is ETF-ek formájában.

Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír Zrt. vezető elemzője hozzátette: az emelkedő részvényárfolyamok általában meghozzák a befektetők kedvét a további vásárlásokhoz, és az elmúlt években

többször is kialakult már hasonló jelenség a magyar befektetők körében is, elég csak a kriptodevizákra gondolni.

Az osztalékpapírok eddig sem voltak kelendők, a BÉT továbbra is favorit

Azzal, hogy megszűnt hazánk és az Egyesült Államok közti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, amelyet ugyan a magyar kormány részben korrigálni tudott, ennek hatálya az osztalékfizetésre már nem terjed ki, így a kifizetések után kétszer kell adózniuk a magyar befektetőknek. Zakár Tivadar ennek kapcsán elmondta:

Az amerikai osztalékpapírok véleményem szerint soha nem voltak igazán lényegesek a magyar befektetők számára, mert bár működött az adóegyezmény, de korábban is eltörpült az osztalékhozam az árfolyamhatáshoz képest. Aki az amerikai piacokban gondolkodik, az az árfolyamnyereségben érdekelt inkább, és ezért továbbra is növekedési papírokra koncentrál, igazodva a globális trendekhez.

Cinkotai Norbert hozzátette: a népszerűbb amerikai részvények esetében valóban inkább a növekedési sztorik dominálnak, mintsem az osztalékígéretek , a növekedési részvények számára pedig ezért az életciklus ezen szakaszában még kevésbé fontos az erős A szakértő kiemelte: a magyar lakosság egy része egyébként továbbra is a hazai részvényeket preferálja, itt pedig egyébként a fundamentális tényezők sem tűnnek gyengének. Emellett persze az amerikai és európai részvények népszerűsége is megmaradt, ez pedig a diverzifikáció szempontjából sem tűnik hátrányosnak.

Megéri még beszállni az Nvidia ralijába? Úgy tűnik, igen, de vannak bőven kockázatok

Halas Zoltán, az OTP Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere a VG-nek elmondta: jelenleg az Nvidia az egyik legvolatilisebb, legkockázatosabb papír az amerikai részvénypiacon, ezért kockázatkezelés nélkül hosszabb távon tartva arra is számítani kell, hogy akár 20 százalékot vagy többet is eshet a papír.

Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy hosszú távon egy globális részvényportfólióban mindenképpen helye lehet az Nvidiának, mivel a legerősebb amerikai szektor legerősebb képviselője

– tette hozzá a szakértő.

Értékeltség szempontjából egyébként Halas Zoltán nem tartja lufinak a papírt, mivel az eredmények és az eredményvárakozások lényegében lekövették, illetve meg is haladták az árfolyamváltozást és P/E-alapon az ötéves értékeltségi sáv alján tartózkodik a

Elképesztő ralit bonyolítottak le az Nvidia részvényei az elmúlt egy évben

Az Nvidia kilátásaival kapcsolatban Cinkotai Norbert szerint a fő kérdés az, hogy milyen világképünk van: elhisszük-e, hogy egy csipgyártó lehet a világ legnagyobb kapitalizációjú cége a 2020-as évtizedben?

Szerintem simán el lehet képzelni egy ilyen forgatókönyvet, szóval ha a piac apránként vagy néha gyorsabban áraz egy ilyen irányba, azon végső soron nem lehet majd nagyon meglepődni

– fejtette ki a szakértő, hozzátéve, hogy a hagyományos árazási szorzókat is lehet persze nézni, de azok itt most kevésbé hangsúlyosak az elsősorban növekedési sztori miatt.

Zakár Tivadar kiemelte: az Nvidia jelenleg olyan termékcsoportokat gyárt, amelyekben a versenytársai jelentős lemaradásban vannak. A beruházásokkal olyan volumenű gyártást alakított ki a cég, amely a szűkös kínálat bővítése miatt önmagában is hathat majd a termékárakra és azokon keresztül az Nvidia további növekedési ütemére. Jelenleg nagyon magas további növekedést áraz a piac, kérdés azonban, hogy képes-e további növekedésre a cég, eddig azonban folyamatosan tudott pozitív meglepetéseket hozni.

Amíg a versenytársak nem rukkolnak elő valamilyen alternatívával, addig nehéz megállítani az Nividiát, de árfolyam-korrekciókra mindig érdemes a befektetőknek felkészülniük

– mutatott rá a szakértő, kiemelve, hogy az Nvidiát az amerikai technológiai előny védelme érdekében korlátozni szeretné az amerikai politika, így ennek és a tajvani geopolitikai feszültségeknek is lehetnek negatív hatásai a cég jövőbeli kilátásaira.