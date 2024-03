Őrült licit folyik a Top Gun: Maverick gyártóinál

Egymást is felfalná a Paramount és a SkyDance, de a nagy hírű stúdióért érdeklődött már a Netflix, ajánlatot tett rá Byron Allen médiamogul, s most az Apollo magántőke-társaság lengetett be egy 11 milliárd dolláros ajánlatot. Vajon mit lép Shari Redstone, aki öt éve halászta el a családi vállalatot apja barátnői és a cégvezetők orra elől?

2024.03.21. 11:04 | Szerző: Faragó József

Közel 12 százalékot ralizott szerdán, majd az amerikai zárás után még 2 százalékot emelkedett a Paramount Global részvényárfolyama a hírre, hogy az Apollo Global magántőke-társaság 11 milliárd dolláros vételi ajánlatot tett rá. Ez jóval meghaladja a Paramount 7,7 milliárd dolláros piaci kapitalizációját. A cég igazgatóiból álló bizottság nem csak ezt az ajánlatot vizsgálja. A partnercég Skydance Media vezérigazgatója, David Ellison és milliárdos apja, Larry Ellison ugyanis korábban jelezte, hogy a Paramount anyavállalatában, a National Amusementsben vásárolna többségi részesedést. Az Apollo Global magántőke-társaság is beszállt a Paramountért vívott harcba / Fotó: Angela Weiss / AFP A Paramount részvényeinek 77 százalékát birtokolja a National Amusements, melyet a néhai Sumner Redstone családi cége irányít. Lánya, Shari Redstone öt éve vezeti a családi céget, miután megvívta harcát médiamogul apjával, annak barátnőivel és a cégvezetőkkel a szórakoztatóipari birodalom feletti uralomért. Már ő egyesítette újra a National Amusements által irányított két médiavállalatot (Viacom, CBS) 2019-ben. A kisebbik nagytulajdonos, a Skydance olyan produkciókat jegyez, mint Tom Cruise Top Gun: Maverick című mozija. A Paramount és a Skydance egyesítése azért lenne kulcsfontosságú a Skydance befektetői számára, mert a National Amusements megvásárlásával a Paramount kábeltelevíziós hálózatait is ellenőrizésük alá vonhatnák, ezek közé tartozik a Nickelodeon, a Comedy Central és az MTV, valamint számos mozit is megszereznének. A Paramount stúdiója régóta felvásárlási célpont. A Netflix is azon társaságok közé tartozott, amelyek az elmúlt néhány évben érdeklődtek a stúdió megvásárlása iránt. Most januárban a médiamogul Byron Allen tett 14,3 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot. De Shari Redstone eddig nem adta el a cége koronaékszerének tartott stúdiót. Elemzők szerint a stúdióüzletág vonzó, tekintve a hatalmas archívumot és a streamingiparág friss műsorok iránti éhségét. Ám a Paramount tévéhálózatai hanyatlóban vannak. Miközben Hollywood egyik nagy múltú stúdiójáért folyik a harc, az egész ágazatra árnyékot vet a kábeltévés nézettség visszaesése, a mozipiac recessziója és a streaming okozta kihívás. A Paramount, akárcsak versenytársai, küzd azért, hogy streamingüzletágát nyereségessé tegye, mivel a hagyományos televíziós üzletág egyre zsugorodik. A Paramount Global sokat költött a Paramount+ streamingszolgáltatás eredeti tartalmaira, beleértve a Yellowstone alkotójának, Taylor Sheridannak a drámáit is. Drágán megszerzett közvetítési jogokkal rendelkezik többi között a National Football League és az NCAA főiskolai futball- és kosárlabda-mérkőzéseire is, amelyeket streamingszolgáltatásán keresztül és kábelhálózatain sugároz. A Paramount és partnere, a Skydance a Top Gun: Maverick mellett olyan közös produkciókat jegyez, mint a Mission: Impossible franchise, valamint a Reacher és a Jack Ryan. A Paramount részvénye a szerdai ralival együtt is 13 százalékos mínuszban van.