Hegymenetbe kapcsolt hétfőn az AutoWallis részvénykurzusa, az autókereskedő és mobilitási szolgáltató csoport papírjai délelőtt 11 óráig 16 százalékot raliztak, a kurzus a 150 forintos szintet is átlépte, új éves csúcsot megdöntve ezzel.

Hegymenetbe kapcsoltak hétfőn az AutoWallis részvényei. Fotó: AutoWallis

A társaság piacára ráadásul nagy forgalommal érkeztek meg a vevők, akik alig több mint két óra alatt bő 300 millió forint értékben kereskedtek a Prémium kategóriás részvénnyel, ami az OTP mögött a második legnagyobb volumenben kereskedett papír ma a Budapesti Értéktőzsdén.

A rali mögött nagy valószínűséggel a Concorde pénteki elemzése áll, melyben a brókerház vételi ajánlás mellett 218 forintos célárat határozott meg az AutoWallis-részvényekre. Ez óriási, 70 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent egy éves távlaton.

A nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő hozamlehetőség – amiről a Világgazdaság az elsők között számolt be múlt pénteken – láthatóan felkeltette a befektetők érdeklődősét is, amit a mai rali és a bőséges vételi kedv is mutat.

Az AutoWallis csoport 2023-ban is rekord árbevételt és nyereséget ért el, eddigi ötéves tőzsdei pályafutása alatt pedig megnégyszerezte árbevételét, miközben nyeresége a tízszeresére ugrott. A tavalyi növekedést is akvizíciók támogatták az organikus bővülés mellett, így a már döntően régiós jelenlétű vállalat 366 milliárd forintos árbevételt és 20 milliárd forintos EBITDA-t ért el, az egy részvényre jutó nyeresége pedig 21 forint fölé emelkedett.

A Concorde múlt heti jegyzetében kiemelte, hogy az AutoWallis kiemelkedő kiemelkedő növekedési sztorija tovább folytatódhat, és az elmúlt évek sikerén felbuzdulva a vezetőség a következő hónapokban frissített stratégiát tehet közzé, új értékesítési és nyereség-előrejelzéssel.