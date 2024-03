Nem telik nap újabb TikTok-spekuláció nélkül, azóta, hogy szerdán nagy többséggel megszavazta az amerikai képviselőház, hogy ha a kínai ByteDance nem adja el a TikTokot, akkor a 170 millió amerikai felhasználót kiszolgáló videomegosztó platformot kitiltják az alkalmazásboltokból és a webtárhely-szolgáltatásokból az Egyesült Államokban.

Múlt hét végén Donald

Trump bizalmi embere, Steven Mnuchin volt pénzügyminiszter dobta be,

hogy összehoz egy befektetői csoportot a TikTok felvásárlására. Bár a szenátus még nem döntött, már egy esetleges bírósági per esélyeit latolgatják a Wall Streeten. Mert ha a képviselőház után a szenátus is elfogadja a törvényjavaslatot, s még Biden elnök is aláírja a tilalmat, akkor a TikTok bírósághoz fordulhat az alkotmány első kiegészítésének, azon belül a szólásszabadság sérelmére hivatkozva.

A ByteDance korábban jelezte, hogy nem szívesen válna meg a TikToktól, ezért törvényi tilalom esetén sanszos a bírósági jogorvoslat, amire 6 hónapja lenne a kínai vállalatnak. Elemzők szerint

egy perben a nemzetbiztonság állna szemben a szólásszabadsággal.

Az Egyesült Államok régóta korlátozza a rádiós és televíziós műsorszórás külföldi tulajdonlását, de a képviselőház még sosem tett ilyen drasztikus lépéseket egy olyan internetes platform ellen, amelyet amerikaiak milliói használnak kommunikációra. Márpedig az alkalmazás rajongóinak alkotmányos szólásszabadsági jogai vannak olyan tartalmak közzétételére és fogyasztására, melyeket az alkalmazás tilalma károsítana.

A Biden-adminisztrációnak bizonyítania kellene a bíróságon, hogy a nemzetbiztonsági célok nem érhetőek el enyhébb eszközökkel

– mondta David Greene, a tilalmat ellenző Electronic Frontier Foundation digitális polgári szabadságjogi nonprofit szervezet ügyvédje.

Emlékezetes, hogy a Trump-adminisztráció is adott ki tilalmi rendeletet a TikTokra, de egy washingtoni szövetségi bíró kétszer is elkaszálta a Kereskedelmi Minisztérium erőfeszítéseit, hogy betiltsák a TikTokot. Arra hivatkozva, hogy Donald Trump elnök vészhelyzeti hatásköre sem korlátozhatta az állampolgárok személyes kommunikációját. De a Trump-adminisztrációnak a kínaiul beszélő amerikai lakosok körében népszerű WeChat korlátozására irányuló törekvése is elbukott a bíróságon.

Pro

Precedenst kínál, hogy a közelmúltban Montana állam TikTok tilalma is veszített a bíróságon. Míg 1965-ben a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy az amerikai állampolgároknak akkor is joguk van információt kapni, ha külföldi kommunista propagandáról van szó.

Kontra

Ellenben 1986-ban a bíróság úgy döntött, hogy az amerikai kormány bezárhat egy felnőtt (18+) könyvesboltot, lesöpörve a könyvkereskedő vélemény nyilvánítási jogát. Míg a közelmúltban a kínai technológiai óriás, a Huawei és az oroszországi székhelyű Kaspersky Lab kiberbiztonsági vállalat egyaránt vesztett az üzleti tevékenységüket korlátozó amerikai jogszabályok elleni alkotmányjogi perben.