Nem kellett sokat várni az első céláremelésre a Richter piacán, a gyógyszergyártó múlt pénteken közzétett, várakozáson felüli negyedéves eredményét követően.

A Berenberg optimistán látja a Richter tőzsdei kilátásait. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A Berenberg hétfőn 10 310-ről 11 675 forintra emelte 12 havi árfolyam-várakozását, ami a pénteki záróárhoz képest 21 százalékos ralit vetít előre, vagyis folytatódhat a hazai nagypapír remeklése a pesti tőzsdén.

A hamburgi székhelyű befektetési szolgáltató ezzel egy csapásra a Richter egyik legnagyobb „rajongójává” lépett elő, a céget követő kilenc elemzőház közül a második legnagyobb potenciált látja a papírban.

Ha várakozásuk teljesül, a magyar blue chip magasan megdöntheti a múlt héten beállított, 9965 forintos árfolyamcsúcsát is.

Az LSEG Lipper adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga ezzel már 10 820 forint, ami 12,4 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent. Öt brókercég vételre, további kettő tartásra ajánlja a részvényt, két befektetési szolgáltatónál pedig jelenleg nincs érvényben ajánlás.

A Richter kurzusa hétfő reggel 0,4 százalékkal került feljebb, az év eleje óta pedig már 10 százalékos hozamot tehettek zsebre a részvénnyel a befektetők.

Jó évet egy még jobb követhet a Richternél

A Richter 36,4 milliárd forintos adózott nyereséget ért el 2023 utolsó három hónapjában, ami jócskán meghaladta a 29-30 milliárd forintról szóló prognózisokat. Az év egészét 805 milliárdos árbevétellel és 158,9 milliárdos nettó nyereséggel zárta a vállalatcsoport, melynek saját tőkére vetített jövedelmezősége már meghaladta a 14 százalékot.

A Richter vezető készítménye – Vraylar-cariprazine – önmagában 205,7 milliárd forint bevételt termelt tavaly, 41 százalékkal többet, mint 2022 egészében. Ebből 194 milliárd forint származott Amerikából.

A vezetőség az idei évre is két számjegyű növekedést vár, és elérhetőnek tartja a 2,15–2,25 milliárd eurós árbevételt is, mivel a nőgyógyászati és a generikus üzletág is 10 százalék fölött bővülhet, a biotechnológiai gyógyszerek eladása kisebb mértékben ugyan, de szintén nőhet. A tisztított üzemi eredmény pedig 725 és 750 millió euró között alakulhat.