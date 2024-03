Kettéválasztja autóipari érdekeltségét a Jaguar Land Rover (JLR) indiai tulajdonosa, a Tata Motors, hogy ezzel is értéket teremtsen részvényesei számára. A logika azt diktálná, hogy a Jaguar és a Land Rover válik ketté, esetleg az anyacég Tatára és Motorsra, de nem erről van szó.

A Tata pickupok teherbírásáról legendák keringenek.

Fotó: Claudine Van Massenhove

A mumbai tőzsdén (NSE) jegyzett Tata Motors a személy- és a haszongépjármű üzletágát indítaná önálló útra az indiai börzén. A haszongépjármű üzletág és a hozzá kapcsolódó befektetések alkotnák az egyik egységet, míg a másik vállalatba a személygépkocsik, az elektromos járművek, a luxuskategóriát képviselő, s ebben a vonatkozásban versenytársaihoz képest mélyen alulértékelt Jaguar Land Rover és „mellékágaik” tartoznának.

Korábban, 2022-ben már leválasztották a Tata Motorsról a mobilitási üzletágat, úgyhogy mindhárom leányvállalat a maga ügyeire tud majd fókuszálni, megkönnyítve a gyártást és a fejlesztést, szinergiákat felszabadítva gyakorlatilag minden területen.

Mindenki jól jár – állítja a cégvezetés

A szétválasztási javaslatot részletes kidolgozása után áprilisban vagy májusban terjesztik az igazgatótanács elé jóváhagyásra, de az anyacég már most azzal nyugtatgatja az aggodalmaskodó dolgozóit, hogy a lépés nem jár elbocsátásokkal, továbbá az a jelenlegi ügyfeleit vagy üzleti partnereit sem érinti hátrányosan. A részvényesek sem járnak rosszul, a most futó javaslat szerint mindkét cégben tulajdonosok maradnak. A terv végrehajtása egy ekkora cégóriásnál nem megy egyik napról a másikra, a szükséges részvényesi, hitelezői és hatósági jóváhagyások beszerzésétől függően jó esetben 15 hónap is eltelhet a válási papírok kitöltéséig és aláírásáig.

A Tata Motors befektetői megítélésén biztosan lehet javítani, bár a cég most sem panaszkodhat: 43,21 milliárd dolláros kapitalizációjával a legértékesebb indiai autógyártónak számít, s piaci pozíciója a városi terepjárók (SUV) és az elektromos autók szegmensében elfoglalt előkelő helyezésének köszönhetően rendkívül erős. Részvénye az idén már 27 százalékot drágult a mumbai nemzeti tőzsdén.

A Tata Motors a következő négy évben 2 milliárd dollárt költ újabb villanyautó-projektjeire. A „zászlóshajó”, a JLR is részesedik ebből,

az egykori patinás brit cég, amelyet a Tata Motors mentett meg a csődtől, az idén rukkol ki az első elektromos Range Roverrel, amelyre decembertől vesznek fel megrendeléseket, s most 16 ezernél járnak.

Saját akkugyárat építenek Angliában

A Tata Group elnöke, N. Chandrasekaran emlékeztetett arra, hogy az elektromos járművek összeszerelésének felgyorsítása érdekében 4 milliárd fontos beruházásban akkumulátorgyárat építenek az Egyesült Királyságban, a helyben és a Szlovákiában, Nyitrán lévő gyárukban készülő elektromos autók ellátásához.

Az üzem 2026-ban kezdi meg termelését – írja a Bloomberg. S hogy a válások sorozata folytatódjon, a Tata Motorsnál már azt is fontolgatják, hogy az elektromosautó-gyártást és az akkumulátorgyártást külön-külön cégbe szervezik ki, és azokat is tőzsdére viszik a magasabb értékeltség és a könnyebb finanszírozhatóság érdekében. De ez még a jövő zenéje.