OTP

A OTP bőven elkényeztette hírekkel a befektetőket a múlt héten, az árfolyamgrafikon azonban egy vihar előtti csend képét mutatja inkább. A legfrissebb jelentés számaival is megismerkedhettünk március 8-án, minden soron a várthoz képest pozitív meglepetés érkezett, és jelentős osztalékfizetést is kilátásba helyezett a kibocsátó, amelyről már csak a közgyűlésnek kell döntenie.

A múlt pénteki kereskedés végén láthattuk a 17 000-es támaszszint közelébe esni az árfolyamot, amely február közepe óta a 17 000–17 662 forint között oldalazott, mindössze két jelentősebb forgalmú nappal.

Az árfolyam szórására építő Bollinger-szalagok is beszűkültek, és az árfolyam is az 50 napos átlagárnál van, mindez alacsony, az 50 napos átlagforgalom alatti vagy azt megközelítő kereskedési volumen mellett. További 500 forint körüli esés a 16 500 forint irányába – ami a 50 napos átlagot is letörné – erős korrekciót eredményezhet.

Ugyanakkor az OTP a saját részvények visszavásárlásával osztalékhatás-szerű javadalmazásban részesíti a befektetőit, ami önmagában támasztja az árfolyamot. Ha az árfolyam képes lenne nagy forgalommal a 17 660-as árszint felé emelkedni és át is törné, akkor akár a 18 500 forintos magasság sem lenne elképzelhetetlen technikai szempontból.

Richter

A Richter stratégiai bejelentése, hogy tovább növeli részesedését két, a HELM-mel közösen vezetett cégben lényeges lehetőséget biztosít a további növekedési képességek szempontjából. Az árfolyamban ugyanakkor megindult egy korrekció: a 20 napos átlag elesett, jelenleg a 9579 forintos támaszszint fölött van az árfolyam. Letörése esetén a következő támaszszint 9300 körül lehet. Ha eddig korrigálna az árfolyam, az az 50 napos átlag letörését is jelentené egyben, ami nagyobb mozgásokat is indukálhat a gyógyszergyártó részvényeinek árfolyamában.

Fundamentálisan a cég stabil, és a forint gyengülése segíti az exportorientált gazdálkodást. Egy esetleges nagyobb árfolyamkorrekció jó vételi lehetőség, mert az elemzői célárainak átlaga 11 482 forint, kilenc elemzőház összesítését megvizsgálva. Technikailag egy rövid távú korrekció a mindenkori csúcsokról inkább lehetőség a befektetők számára.

Mol

A Mol március 14-re hirdette meg elemzők részére az új hosszú távú stratégiájának megjelenését, aminek lehet hatása az elkövetkező időszak értékeltségére. A 3000 forintos árszintet néhány kötés erejéig sikerült egyetlen napon elérni, de a zárás már alatta maradt e kerek árszintnek. A technikai elemzés alapján jó hír, hogy a legutóbbi kereskedési hét végére az 50 napos átlag fölött sikerült zárnia a részvénynek. A stratégia hirdetés figyelmet érdemel, ha pozitív és biztató képet sikerül felállítani az elkövetkező időszakra, az mindenképpen fontos momentum lehet, és érdemes lesz az elemzőházak értékaktualizálását követni.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom árfolyam-emelkedése elérte az elemzői (éves) célárak átlagát. Az árfolyam azonban az elmúlt hét második felében 50 napos átlagforgalmat meghaladó volumen mellett tovább emelkedett, és a kereskedési hetet 886 forintos áron fejezte be.

A befektetői bizalom óriási, és az iparághoz képest P/E alapján még mindig alacsony az árazottsága,

P/FCF, P/PV alapján már nem ugyanezt a képet mutatja az iparági összehasonlítás, talán az elemzői célárak visszafogottságát ez indokolhatja. A jelenlegi árszinteken már olyan magasságokban van az árfolyam, amire érdemes figyelemmel lenniük a befektetőknek, hiszen úgy tűnik, jelenleg beárazta a piac a Magyar Telekom-részvényeket.

A társaság április 16-i közgyűlésére meghirdette a 32,9 millió darab saját bevonását, amivel leszállítaná az alaptőkét, de az árfolyam és a célárak összeérése már nem teszi olyan izgalmassá a részvényesek számára ezt a forgatókönyvet. A közvetlen osztalékkifizetés lehetősége csábítóbban hathat a közgyűlésen a részvényeseknek, hacsak nem alakul ki addig jelentősebb korrekció az árfolyamban.