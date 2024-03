Megrázza magát az idén a Volkswagen csoport, s szándéka szerint mind az autóvásárlók, mind pedig a befektetők kedvére tesz. Az előbbieknek a gyártásba küldött modellparádéval, az utóbbiaknak pedig a kedvcsináló osztalékemeléssel és a haszonkulcsok lendületes növelésével.

A Volkswagen ID.7-essel a Teslának is üzentek a wolfsburgiak.

Fotó: AFP

Legalábbis ez derül ki a világ második legnagyobb járműgyártócsoportjának szerda reggel kiadott éves jelentéséből. A névadó Volkswagenen túl

az Audit

a Bentley-t

a Bugattit

a Ducatit

a Lamborghinit

a MAN-t

a Scaniát

a Skodát

a SEAT-ot

tartalmazó márkaportfólió az idén több mint 30 új modellel jelentkezik, köztük számos új elektromos hajtásúval is. A VW csoport az ID.7-essel, vagy ahogy mondják, az elektromos Passattal nyitna új áramlatot a villanyautó-vonalon belül, a lényeg, hogy a német földön is megtelepedett Tesla hódító útjának megálljt parancsoljanak a kontinensen.

Költséget csökkent a Volkswagen

A társaság beszámolója szerint nem érezhető az európai piacon az elektromos autók iránti kereslet visszafogottsága, sőt, a világtrenddel szembemenve a wolfsburgiak elégedetten szóltak az eddigi két hónapban elért teljesítményükről, s a megrendelések felgyorsulását vetítik előre a következő hónapokra is – ez a fosszilis üzemanyagokkal hajtott járműveikre is igaz. A VW csoport előzetesen még azt jelezte, hogy

az autóipar várhatóan keményebb év elé néz,

s ezt az emelkedő költségekre, a kínaiak előrenyomulásával egyre élesebb versenyhelyzetre, továbbá a magas finanszírozási költségekre és az inflációra vezette vissza.

Persze ezek a tényezők továbbra is kockázatot jelentenek, de megítélésükben enyhén pozitív változás történt a csoporton belül. Ami a költségeket illeti, a VW épp egy kiadáscsökkentő program végrehajtásán dolgozik, melynek keretében a névadó márkánál például a személyzeti költségeit ötödével csökkenti.

Szerényebbek az idei növekedési tervek

Sietve teszik hozzá, hogy ez nem elbocsátások, hanem részleges és korai nyugdíjazások révén történne. Máshogy nem is lehetne, hiszen a járműgyártónál olyan erős a szakszervezeti érdekképviselet, hogy beleegyezésük nélkül ilyen radikális lépést nem is tudnának végrehajtani. Vagy ha igen, akkor olyan heves sztrájkokkal kellene szembesülniük, ami most éppen a német Lufthansánál vagy a Deutsche Bahnnál zajlik.

A Porsche tavaly rekordeladásokkal büszkélkedhetett.

Fotó: AFP

Ennek az elkerülése pedig kulcsfontosságú ahhoz, hogy a tavalyi 15,5 százalékos bevételnövekedés után az idén teljesülhessen a jóval szerényebb, 5 százalékos forgalmi plusz. Tavaly 322,3 milliárd euró folyt be a VW csoport kasszájába, ehelyett 2024-től 338 milliárd eurót remél a Porschétől leigazolt Oliver Blume vezérigazgató, 22 milliárddal többet az LSEG konzervatív elemzői konszenzusánál.

Tavaly 11,8 százalékkal több, 9,24 millió autót adtak át megrendelőiknek, és a VW legnagyobb, de egyben legzsúfoltabb piacán, Kínában is fel tudtak mutatni egy 1,6 százalékos darabszám-növekedést.

Az elektromos átállás keretében 37 százalékkal több, 771,1 ezer villanyautót értékesítettek világszerte. A csoport üzemi eredménye szerény 2,1 százalékkal, 22,6 milliárd euróra bővült, az üzemi haszonkulcs viszont 7,9 százalékról 7 százalékra süllyedt. Az idei terv 7 és 7,5 százalék között mozog, de hosszabb távon a stabil 8 százalékos cél elérése az alapkövetelmény.

A haszonjárműveken már magas a marzs

A névadó márkánál zajló átalakítások sokat tehetnek ezért, hiszen a Volkswagennél tavaly már 5,3 százalékra nőtt az üzemi marzs az egy évvel korábbi 3,6 százalékról, s ezt a trendet kellene követniük.

A haszonjármű-üzletágukban már a 8,5–9 százalékos marzsot is elérhetik az idén. Az értékesített darabszámokat illetően valamennyi piacon a tavalyit „enyhén” felülmúló kereslettel számolnak, a 6 tonnásnál nehezebb haszonjárművek piacán viszont egyes piacokon már elképzelhető kisebb fokú visszaesés is.

A VW csoporthoz tartozó svéd Scania kategóriájában a legjobbak közé tartozik.

Fotó: Scania

A befektetői bizalom fenntartásához 30 centtel, 9 euróra emelték a törzsrészvények után járó osztalékot. Blume szerint a csoport tőkehelyzete stabil, 40,3 milliárd eurós likviditással rendelkezik, ami bőségesen elegendő fejlesztési terveik finanszírozásához.

A cégcsoport beruházási kiadásai idén érik el csúcsukat, a bevétel 13,5-14,5 százalékát költik fejlesztésekre, kiemelten a kínai piacon, ahol az Xpenggel hoztak létre tavaly erős szövetséget. A rá következő években a beruházási ráta átlagosan 11 százalékosra mérséklődik.

A dízelbotrány még sokáig kísért

Nem akar viszont mérséklődni a Volkswagen 2015 szeptemberében kirobbant dízelbotránya miatt indított jogi eljárások száma, ezekből világszerte rengeteg vár még az ítéletre.

A teszteléseken meghamisított károsanyag-kibocsátással kapcsolatos botránnyal összefüggő, még várható kártérítések összegét a Volkswagennél most 4 milliárd euró környékére teszik, de ez nagyon durva becslés, függ a bíróságok jóindulatától is. A legnagyobb pénzügyi rizikót a német befektetők által indított perek okozzák, ők a megtévesztésükre hivatkozva akarják leverni a port a Volkswagenen, és behajtani rajta a dízelbotrány által okozott veszteségeiket.

A csoport 900 millió eurós céltartalékot különített el a jogi kiadások finanszírozására. Garantálható, hogy ez nem lesz elég, ahogyan az is, hogy a pereskedések végére egyhamar nem kerül pont. Az éves jelentésben 13 oldalon át taglalják a vállalatcsoport ellen indított jogi eljárások állását és lehetséges következményeit.

A Volkswagen csoport részvényárfolyama az idén 6,4 százalékkal erősödött, s mivel a március elején már nyilvánosságra hozott, főbb adatokat már beárazta a a kurzus a mai közzétételre már nem reagált érdemben.