A londoni tőzsdéről a Wall Streetre költözhet a Shell. Legalábbis ezt fontolgatja a holland–angol multinacionális olajvállalat, mely jelenleg az FTSE 100 indexkosár legértékesebb tagja. Az áttelepülést mégis az amerikai tőzsdék magasabb értékeltsége ösztönzi. A Shell távozása nagy csapás lenne a londoni tőzsdének. Sokan a startpisztoly dördüléseként értelmezik, s aggodalmat kelt, hogy a rivális BP is követheti a példát. Annál is inkább, mert a Shell alig három éve helyezte át központját Hollandiából Londonba.

Fotó: AFP

A londoni tőzsdeindexben hagyományosan túlsúlyosak az olajipari cégek és a bányavállalatok. Mégis feltűnő, hogy a legértékesebb Shell is messze alulértékelt a New York-i tőzsdén jegyzett olyan amerikai versenytársakhoz képest, mint az Exxon Mobil vagy a Chevron.

Emellett az intézményi befektetők körében tapasztalható új fókusz, a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) intézkedésekre való összpontosítás is veszélyezteti a hagyományos olajipar státuszát. Kézenfekvő, hogy átköltözzenek az Egyesült Államokba, mely a világ legnagyobb olajtermelője.

A Shell a zöldhullám taraján is dollármilliárdokat fektetett amerikai olajmezőkbe, de a megújuló energiára is egyre többet költ. Miközben sajátos hibrid megközelítést alkalmaz, hogy megőrizze régi részvényeseit, s egyúttal megnyerje a zöldbefektetőket is.

Európában negatív a kőolaj és a földgáz megítélése, a Shellt nemcsak klímaaktivisták, de saját részvényesei is kritizálták, hogy miért nem fektet be még többet a megújuló energiába

– emlékeztetett Ashley Kelty, a Panmure Gordon olaj- és gázkutatási vezetője. Hozzátéve: az Egyesült Államokban támogatóbb az adórendszer és a piac pozitívabban viszonyul az olajiparhoz. Nem mellesleg a Biden-adminisztráció is szorgalmazza a hazai olajtermelés bővítését, mely ebben az elnöki ciklusban rekordszintre emelkedett.

A Shell költözéséhez a részvényesek 75 százalékos jóváhagyása szükséges.

A Glencore bányászati óriás tavaly úgy döntött, hogy kiválik, s a londoni helyett a New York-i tőzsdére vezeti át szénüzletágát, míg a másodlagos jegyzést Torontóba és Johannesburgba helyezi. Most attól tartanak Londonban, hogy

ha a Shell távozik, akkor a Glencore teljesen kivonul.

Emlékezetes, hogy a brit csiptervező Arm is a New York-i IPO mellett döntött tavaly ősszel.

A Shell azt is közölte, hogy a következő év végéig 3 milliárd dollárral (2,4 milliárd font) csökkentik a működési költségeket, s 22-25 milliárd dollárra lövik be a beruházási tartományt. Míg a részvényeseket bőkezű osztalékkal és részvényvisszavásárlásokkal jutalmazzák.