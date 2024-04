Szerző: Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője

Két hullámban a 2 ezer dolláros unciánkénti szint közeléből 2430 dollárig emelkedett az arany ára, jelenleg a második hullám végén lehetünk. Az árfolyam-emelkedést több tényező okozta. A jegybankok továbbra is növelik az aranytartalékaikat, 2022-ben és 2023-ban is ezer tonna feletti volt a jegybankok által generált, összesített kereslet. Mivel az arany hagyományosan menekülőeszköz, a geopolitikai feszültségek szintén kedveznek az áremelkedésnek, az orosz–ukrán háború mellett a tavaly ősszel kitört közel-keleti konfliktus is fokozta az aggodalmakat.

Ugyanakkor azt is érdemes látni, hogy az elmúlt fél évben nem a kockázatkerülés dominált a piacokon, szinte minden eszköztípus (kötvények, részvények, nyersanyagok, kriptodevizák) ára emelkedett.

Rövid távon jó esély van rá, hogy egészséges technikai korrekció következik az árfolyamban, ennek során a 2200 dolláros támasz lehet érdekes, ahol a későbbiekben ismét fordulat jöhet és emelkedés indulhat. A középtávú kilátások több okból kifolyólag is pozitívnak látszanak.

Az Egyesült Államokban sikerült a 3 százalékos szint közelébe szorítani az inflációt, mely bár még mindig a Fed célszintje felett van, már kezelhetőnek tűnik. Az arany árfolyama és az amerikai között historikusan negatív korreláció áll fenn. Mivel a magasabb inflációs környezetben általában magasabbak a kamatok, ez megnöveli az arany tartásának alternatív költségét, mivel az arany esetében nem kamatozó termékről beszélünk. A kamatvárakozások, majd a kamatok fokozatos csökkenésével ez a költség egyre alacsonyabb lesz, ami szintén növelheti az arany vonzerejét a befektetők szemében. Az első kamatvágás várható időpontja az erős makrogazdasági adatok miatt folyamatosan későbbre tolódik (jelenleg július vége vagy szeptember közepe valószínűsíthető), de a befektetők már készülnek a monetáris enyhítésre.