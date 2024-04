Az Nvidia csipellátását is veszélyezteti a tajvani földrengés

A tajvani fejlett technológiai cégek olyan helyi üzemekben gyártják és szerelik össze az egyebek közt az iPhone-okat és a legmodernebb autókat is működtető csipjeiket, amelyek annyira ki vannak téve a földrengéseknek, hogy akár a legkisebb remegés is tönkreteheti komplett precíziós félvezetőkészleteiket. Az Nvidia is csipek nélkül maradhat.

2024.04.03. 15:32 | Szerző: Murányi Ernő

Az Nvidia és az Apple létfontosságú csipjeit bérgyártó tajvani Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) részben leállította a termelését, és evakuálta üzemeit, miután 25 éve nem látott, a Richter-skála szerinti 7,4-es erősségű földrengés rázta meg a szigetet helyi idő szerint szerda reggel 8 óra előtt pár perccel. Hatalmas földrengés rázta meg Tajvant, amely az Nvidia csipellátását is veszélybe sodorhatja / Fotó: Getty Images A TSMC gyártásának leállítása az Nvidia működését is érzékenyen érintheti A TSMC gyártási folyamatainak szünetelése a globális technológiai ellátási lánc működési zavaraihoz vezethet – figyelmeztetett a Bloomberg. A cég kisebb helyi riválisa, a United Microelectronics (UMC) szintén leállította a gépeit néhány üzemében, és kiürítette létesítményei egy részét Hszincsuban és Tainanban – közölte a vállalat. A tajvani fejlett technológiai cégek a TSMC-től az ugyancsak félvezetőket gyártó ASE Technology Holdingig olyan helyi üzemekben gyártják és szerelik össze az egyebek közt az iPhone-okat és a legmodernebb autókat működtető csipjeiket, amelyek annyira ki vannak téve a földrengéseknek, hogy akár a legkisebb remegés is tönkreteheti komplett precíziós félvezetőkészleteiket. Nem csoda, hogy Tajvanon a TSMC részvényei 1,3 százalékkal, míg az UMC-é közel 1 százalékkal estek. New Yorkban is hasonlóan mozogtak a TSMC papírjai. A csúcskategóriás csipek némelyikének néhány hétig tartó, zavartalan tárolásra van szükségük vákuumos állapotban – ismertették tajvani elemzők. Azaz a működés leállása nem pusztán azt jelenti, hogy nem készülnek új csipek, hanem azt is, hogy a már legyártott csúcskategóriás termékek egy része is elromolhat. Hihetetlenül koncentrálódott a csipgyártás a globális gazdaságban A globális gazdaságra, főként a technológiai cégekre hatalmas fenyegetést jelent, hogy a fejlett alkalmazásokhoz, például az okostelefonokhoz és a mesterséges intelligenciához szükséges csúcskategóriás csipek 80-90 százaléka egy olyan szigeten készül, amely két tektonikus lemez ütközési vonalán fekszik, s bármikor földrengés áldozatává válhat. Ipari vezetők és nyugati kormányzati tisztségviselők ezért már régóta felhívták a figyelmet azokra a kockázatokra, amelyeket a világ fejlett félvezetőgyártásának egy kis, ráadásul folyamatosan veszélyben lévő szigetre való összpontosítása jelent. Tajvan amúgy, mint ismert, a természeti megrázkódtatások mellett egy potenciális katonai összecsapás középpontjába is kerülhet, ha tovább éleződik a feszültség Kína és az Egyesült Államok között. Az ellátási láncok sérülésének potenciális következményeiről már ízelítőt nyújtott a pandémiás időszak, amikor az egészségügyi lezárások miatt szakadt meg a globális ellátási lánc a szigetország és a Nyugat között. Ideje ébredni Az Egyesült Államok ezért folyamatosan arra ösztönzi az amerikai és tajvani vállalatokat – köztük a TSMC-t is –, hogy földrajzilag diverzifikálják a termelést, hozzanak létre üzemeket külföldön, például Amerikában is. A TSMC Japánban és az Egyesült Államokban már zajló bővítési projektjei azonban csak idővel pörögnek fel teljes sebességre, és az amerikai vállalatok is, mint például a Micron Technology, még mindig jelentős üzemeket tartanak fenn a szigeten.