Ez a befektetés lehet az új állampapír: két számjegyű hozamot zsebelhetünk be vele

Üzletpolitikai megfontolások alapján több bank is két számjegyű éves kamatot kínál a lakossági ügyfeleknek 3-6 hónapos megtakarításokra, de aki hosszú távra – akár két évre – is nélkülözni tudja a pénzét, az a jövőre várt három százalékos inflációs szint dupláját, azaz masszív reálkamatot is bezsebelhet egy egyszerű betétlekötéssel.

2024.04.07. 15:10 | Szerző: VG

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az idei év egészében maximum 5 százalékos inflációt vár. Ennek fényében érdemes áttekinteni a banki betéti ajánlatokat – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu szakértője. Az állampapírral is felveszik a versenyt az egyszerű bankbetéteken jelenleg elérhető reálkamatok / Fotó: Móricz Sabján Simon/Világgazdaság (archív) Megjelent a reálkamat a lakossági bankbetétekben is A korábbi hónapokban a vágtató mellett hiába nőttek érdemben egyes bankoknál a betéti ajánlatok, a lakossági oldalon a bankbetétekre csak ráfizetni lehetett. Ez változott az elmúlt év 2. felében, amikor az infláció szelídülni kezdett. Ám a forrásokért folyó versenybe beszálló pénzintézetek ajánlatai nem az inflációval, hanem sokkal inkább a jegybanki alapkamattal tartottak (már csak azért is mert van köztük olyan konstrukció, amelynek kamatozása épp az alapkamathoz kötött) – figyelmeztet a banki szakértő. Ugyanakkor a 15 százalékos kamatadó mellé tavaly júliustól bevezetett 13 százalékos szocho miatt még így sem lehetett sokáig reálkamatot realizálni lakossági bankbetéten. Az MNB márciusban ismét lassította a kamatcsökkentés mértékét, a így 8,25 százalékon áll, miközben az infláció mértéke januárban és februárban is 4 százalék alatt maradt. Bár a szakértők szerint a szolgáltatások – elsősorban a telekommunikációs és a banki szektor – visszatekintő árazása és a bázishatások miatt az év közepén a pénzromlás üteme átmeneti emelkedést mutat majd, a mai várakozások szerint az infláció a legmagasabb ponton sem haladja majd meg a 6 százalékot. Ez pedig azt jelenti, hogy a pénzüket ma lekötni kívánó ügyfelek a következő hónapokban az egyszerű bankbetétek is reálkamatot tudnak majd bezsebelni. Egyedi ajánlatok vernek rá az állampapírokra Ráadásul a forrásokért folyó versenyben új szereplők és új termékek jelentek meg, amelyeknél rendkívül attraktív árazásokat és több esetben két számjegyű éves betéti kamatokat lehet találni – ilyenekkel ma már az állampapírpiacon sem találkozunk – emlékeztet Gergely Péter. Az extra kamatnak sok esetben egyedi feltételei is vannak. A jelenlegi top-kamatnak számító, a K&H Banknál 90 napos megtakarításra kínált évi 12 százalékos kamatot fizető Rajt betétbe azok az ügyfelek köthetik le a pénzüket, akik legalább 6 hónapja a K&H ügyfelei, és eddig nem indítottak külön megtakarítást a pénzintézetnél. Az MBH Bank 6 hónapos futamidejű Akciós Prémium Betétjének évi 7 százalékos kamatát csak privátbanki ügyfelek számára kínálja a bank. Feltételek nélkül is elérhetőek az infláció feletti kamatok Fontos azonban látni, hogy a klasszikus betétek elhelyezésekor is mód van arra, hogy még a kamatadó és szocho levonása után is minimum a pénzünknél tudjunk maradni, adott esetben pedig reálkamatot tudjunk realizálni a befektetéseinken. Egy hónapos betét lekötésre jelenleg a Gránit Bank kínálja a legmagasabb, évi 6,25 százalékos kamatot – feltételek nélkül.

Két hónapos lekötés esetén az Oberbank 5,8 százalékos ajánlata jelenleg a legmagasabb.

3 hónapos betét lekötésére a nem K&H ügyfeleknek a Gránit Bank e-bank betétje a legjobb, ami évi 7 százalékos betéti kamatot kínál. Ám itt feltétel a betét elektronikus lekötése, másrészt az, hogy új ügyfélpénzként kell beérkeznie a bankhoz a lekötni szándékozott összegnek. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre akkor a Gránit Tripla 3 betét érhető el évi 6,7 százalékos kamat mellett – itt a feltétel az, hogy számlánk és bankkártyánk legyen, amivel havonta legalább húszezer forint értékben vásárolunk, valamint a lekötési idő alatt legalább egy csoportos beszedési vagy rendszeres átutalási megbízást kell adnunk. Fél éves megtakarítások esetében a már említett MBH Prémium Betét mellett a Gránit Bank KamatMax terméke versenyez évi 6,75 százalékos kamattal – itt szintén a havi legalább húszezer forint értékű bankkártyás vásárlás teljesítése a feltétel.

Hosszabb időtávra a Cetelem Bank is benevez a versenybe. A 8 hónapos lekötésre kínált akciós Takarékszámla betéljük 7,25 százalékos éves kamatot (EBKM: 7,34%) kínál. Az egy évre lekötött betétre 6,75 százalékot fizet a bank, ami jó eséllyel valós reálkamatot jelez előre. Aki pedig ennél hosszabb időre is nélkülözni tudja a pénzét annak a Cetelem Bank 18 hónapos megtakarításra kínált 6,25 százalékos (EBKM 6,16%) és a 2 évre évi 6,00 százalékos (EBKM 5,83%) kamata egészen biztosan vastag reálkamatot biztosít majd – hiszen az MNB jelenlegi várakozásai szerint az infláció 2025-ben a jegybanki toleranciasávon belül 2,5-3,5 százalék között marad majd – emlékeztet Gergely Péter.