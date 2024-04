Megemelte a Waberer’s célárát az Equilor: az új cél részvényenként 5022 forint a korábbi 4211 forint után, ajánlásuk továbbra is vétel. A társaság papírjai szerintük többet érhetnek a jelenlegi 4000 forintnál, mivel a cég jól halad az akvizíciókkal, így a stratégiában megfogalmazott növekedési célok elérhetőnek tűnnek. A tőkeköltség is alacsonyabb a korábbi, tavaly nyári modellfrissítéshez képest, ami ugyancsak növeli a vállalat értékeltségét.

Kevesen hittek benne, de elérheti az IPO-árat az árfolyam.

Az elmúlt egy év alatt 1810 és 4160 forint közt járt az árfolyam.

A nemzetközi fuvarszervezési szegmens stratégiájához tökéletesen passzol a Petrolsped 51 százalékának megvásárlása – írja Árokszállási Zoltán vezető elemző –, amely támogatja a Waberer’s integrált szállítási lánc kiépítésére tett erőfeszítéseit és diverzifikációját. Az akvizíció nélkül a nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás (ITS) szegmens nem is lenne képes a növekedésre, azzal együtt viszont igen, sőt a külső környezet is támogató, mivel a régióban magasabb lesz a mint Nyugat-Európában. A növekedési célokat támogathatja a Szeged közelében tervezett intermodális terminál megépítése (amely a BYD beruházáshoz kapcsolódik).

A logisztikai szegmensben a kulcs a régiós terjeszkedés, ezért szerezte meg a kibocsátó a szerb MDI 55 százalékát. Ezzel egy 10 ezer négyzetméteres raktárkapacitást szereztek, és csőben van egy kétszer ekkora megépítése Belgrádban.

Itthon a fő esemény, hogy Ecseren megnyílik a második negyedévben a 47 500 négyzetméteres raktár és Debrecenben elindul egy feleekkorának az építése, a tervek szerint 2025 második féléves nyitással.

A Posta Biztosító esetleges felvásárlása napirenden van, az akvizíció jelentős hatással bírna egészében a vállalat tőkepiaci stratégiájára is.

Árbevétel és eredményvárakozás.