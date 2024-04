Szerző: Fábián Csaba, a Saxo Bank elemzője

A Brent ára elérte a 91 dollárt, mielőtt lefelé fordult volna. A nyersolaj ára már tartalmazott egy kockázati prémiumot, és hacsak a piac valódi ellátási zavarral nem szembesül, a száz dollár fölé történő emelkedés kockázata korlátozott marad. Most minden szem Izraelen és az ő válaszukon van, különösen azután, hogy Biden elnök önmérsékletre szólított fel, Irán pedig kijelentette, nem szándékoznak folytatni a támadásokat.

Az aranyat kissé erősebben kereskedik a pénteki, csaknem százdolláros korrekció után, de a már beárazott, jelentős kockázati prémiummal és a dollár rövid távú erejével, ami a menedékdeviza státuszából fakad, a nemesfém nehezen tudja visszaszerezni az erős lendületét, valószínűleg inkább egy konszolidációs időszakba lép. Lefelé fontos támaszszinteket találunk 2320 dolláros unciánkénti árnál.

Pénteken az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság további lépéseket tett, hogy korlátozza Oroszország bevételeit a réz, az alumínium és a nikkel kereskedelméből. A legújabb rendelet tiltja, hogy az április 13-a után bányászott orosz fémek a londoni és a New York-i fémtőzsdékre kerüljenek. A kereskedők a hírre reagálva az ázsiai nyitás során az alumíniumot és a nikkelt körülbelül 9 százalékkal magasabbra küldték, mielőtt visszavették volna a legtöbbjüket, felismerve, hogy ez a lépés alapvetően nem változtatja meg az általános kereslet-kínálati egyensúlyt. Kínának túl nagy a befolyása a bányászott fémek piacán, ezt a szerepet csak megerősítik ezzel a lépéssel, ami lehetővé teszi Kínának, hogy még nagyobb kedvezményeket kényszerítsen ki az orosz beszállítóktól.

A 2021. április 9-ig tartó héten

a Bloomberg Árupiaci Indexe 2,2 százalékkal emelkedett, közel hat hónapos csúcsra,

erős nyereségekkel a nemesfémek (plusz 4,6 százalék) és az ipari fémek piacán (plusz 5,7 százalék). A gáz kivételével az energiaszektor 2,2 százalékkal emelkedett, és ahogy az intézményi befektetői riportból (COT) látszódik, az alapkezelők fókuszában is ezek az eszközök voltak.

Általánosságban elmondható, hogy a három fő piac, a nyersolaj, a réz és az arany, mind nettó vásárlást látott, ami az összes eszközt tekintve a teljes nettó kitettséget 772 ezer long kontraktusra emelte, ami egy 96 milliárd dolláros nominális értéket képvisel. A kedvező technikai és fundamentális kép hatására kialakult, hetekig tartó pozíciónövelés több instrumentumban is éven túli nettó kitettségi csúcsokat eredményezett: a Brent 2,5 éves csúcson, a RBOB benzin több mint 3 éves csúcson, az arany közel 4 éves csúcson, az ezüst 2 éves csúcson, a HG Réz 2,5 éves csúcson, az Arabica kávé rekordcsúcson, a sertéshús pedig 10 éves csúcson tartózkodott az intézményi kitettségeket nézve.

Az arany árfolyama rövid távon egy korrekcióra utaló technikai képet mutat, ami 2319 alatti zárás esetén nyerne megerősítést, és a 2255-ös szinthez történő korrigálást indikálna. Középtávon viszont, az egyhetes grafikont nézve, még nem tört meg a felfelé mutató trend.

A WTI piacán is kisebb korrekció bontakozik ki, ami 82,50 dolláros szint felé mutat, vagy letörhet egészen a februári 81,43 dollárhoz, ám még ez sem törli el a lassú emelkedő trendet.