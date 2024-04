A General Electric (GE) vezetősége kedden közölte, hogy befejezték a vállalat három részre való szétosztását; ezzel egy korszak ér véget az ipari óriásvállalat számára, amely egykor az amerikai üzleti világ szimbóluma volt – írta a Reuters.

Több mint 130 év után három részre szakad a General Electric / Fotó: Loic Venance / AFP

A vállalat közel 132 éves történelme során szinte minden ágazatban megvetette a lábát, szegmensei az energiaágazattól a repülő- és autógyártáson át egészen a kockázati tőkebefektetésig terjedtek.

A GE leválasztott repülőgépipari és energetikai üzletágának részvényeivel kedden indult meg a kereskedést a New Yorki-i tőzsdén önálló vállalatként, több mint egy évvel azután, hogy egészségügyi részleg elindult a Nasdaqon.

A szétválás Larry Culp vezérigazgató többéves munkájának az eredménye, aki a 2008-as világválság idején majdnem csődbe menő és azóta is küszködő vállalatba így próbál meg életet lehelni. Az erről szóló terveket – amelyek az egész piacot, beleértve a részvényeseiket is meglepték – még 2021 végén jelentették be.

Culp, aki jelenleg a GE Aerospace vezérigazgatója, kedden szólaltatta meg a NYSE nyitócsengőjét Scott Strazikkal, a GE Vernova energiaipari vállalat vezérigazgatójával együtt.

Elemzők a kiválás után most több mint 100 milliárd dollárra becsülik a Culp által vezetett GE Aerospace piaci értékét, amely hosszú ideje a bostoni székhelyű vállalat megbízható fejőstehene volt.

A három független nyilvános vállalat sikeres elindítása mostanra befejeződött. Történelmi jelentőségű napról van szó, és azt reméljük, hogy ezután is kiváló gazdái leszünk Thomas Edison örökségének

– nyilatkozta a vezérigazgató kedden. A GE-t Edison, a híres feltaláló 1892-ben hozta létre, amikor az összeolvadt a legnagyobb riválisával.

A múlt hónapban a GE Aerospace, amely hajtóműveket gyárt a Boeing és az Airbus repülőgépek számára, 2028-ra mintegy 10 milliárd dolláros működési nyereséget prognosztizált a termékei és szolgáltatásai iránti erőteljes keresletnek köszönhetően, és közölte, hogy a nettó nyereség 30 százalékának megfelelő osztalékfizetést céloz meg.

A vállalkozással a NYSE-n a GE szimbólum alatt lehet majd kereskedni, a GE Vernova – az energetikai utód – pedig a GEV szimbólumot kapta meg.