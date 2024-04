Erősen kezdték az évet a világ meghatározó tőzsdéin, a kockázatvállaló befektetők a meghatározó indexek mozgását követő alapokkal vagy ETF-ekkel is jókora, 7-10 százalékos hozamokat érhettek el március végéig. Az amerikai S&P 500 és a német DAX fej fej mellett 10 százalék feletti emelkedésen van túl, de a párizsi börze és a páneurópai Stoxx 600 7-7 százalékos erősödése is általános befektetői optimizmusról árulkodik, még ha a londoni FTSE 100 szűk 3 százalékos hozama jelzi is, akadnak azért lemaradó piacok.

Röpködnek idén a 20-30 százalékos hozamok a pesti tőzsdén / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nem lóg ki a jól teljesítők sorából a magyar sem, olyannyira, hogy a BUX 8 százalékos emelkedését a régióban csak a román börze 11 százalékos ralija tudta felülmúlni az első negyedévben, a lengyel WIG 20 gyengécske 4 százalékos és a prágai PX részvényindex 7 százalékos növekedését pedig könnyedén megugrották a magyar papírok.

Nehéz volt hibáznia annak, aki a BUX-kosárból válogatott

A pesti tőzsde év eleji hozamesője ráadásul meglehetősen széles körű volt, hiszen a BUX indexben szereplő összes drágulni tudott az utóbbi három hónapban. Mi több, a 17 kosártag több mint fele két számjegyű hozamokat szállított a részvényeseknek.

A legjobban egy ingatlanos társaság, a BIF részvényeivel jártak a tőzsdézők, amely három hónap alatt több mint 40 százalékkal drágult.

Az erős exportpiaci teljesítmény mellett a kifejezetten vonzó, papíronként 250 forintos is hajtja idén az ANY Biztonsági Nyomda árfolyamát, amely így már már 37 százalékkal értékelődött fel.

A harmadik helyre egy magáról mostanában keveset hallgató, a BIF-hez hasonlóan ingatlanos profilú Appeninn futott be, melynek részvényeit harmadával jegyzik magasabban az év eleji árfolyamnál.

Harminc százalék feletti árfolyamnyereséget lehetett elérni a tavaly újabb bevételi és profitcsúcsot szállító AutoWallis papírjaival is, ahogyan kifizetődött beszállni a CIG Pannónia biztosítóba is.

Az Alteo a múlt csütörtökön bejelentett 400 forintos osztalékjavaslatával lépett elő a pesti tőzsde legújabb sztárpapírjává, javarészt a friss ralinak köszönhetően könyvelhettek el 20 százalékos árfolyamnyereséget a tulajdonosok.

Kispapírok körözték le az OTP-t, a Richtert és a Molt

A legnagyobb volumenben kereskedett blue chipek közül bőkezűbb részvényesi juttatáscsomaggal előálló Magyar Telekom részvényei 32 százalékkal értékelődtek fel az első negyedévben, ezzel pedig felfelé lóg ki a négy blue chip közül, melyek a kispapíroknál lomhábban mozogtak az időszakban. Az OTP, a Richter és a Mol is lefelé húzza a BUX átlagát, a bankpapír és a gyógyszegyártó mindössze 6, az olajtársaság csupán 5 százalékot tudott magára szedni az év eleje óta.

Ez meglehetősen visszafogott teljesítmény annak tükrében, hogy például az építőipar válságát saját bőrén is megérző, az utóbbi évek dinamikus növekedése után tavaly már veszteséges Masterplast részvényei is mintegy 13 százalékot drágultak idén.

Folytatódhat a rali, van még bőven alulértékelt hazai részvény

Az eddigi árfolyamraliból kimaradóknak jó hír, hogy van még tartalék a hazai részvényekben. A blue chipekre érvényben lévő átlagos célárak alapján az OTP és a Mol előtt még egyaránt 8 százalékos emelkedés állhat, a Magyar Telekomot pedig a jelenleginél 14 százalékkal magasabbra várja az LSEG elemzői konszenzusa. A leginkább alulértékelt magyar nagypapír a Richter lehet, amelynek 19 százalékos drágulására van kilátás a szakértői prognózis szerint.

Egyes kisrészvényeknél az előbbieknél sokkal bőkezűbb hozamokra van kilátás, a régiós autókereskedelmi piacon folyamatosan terjeszkedő AutoWallis részvényeinek értékét 218 forintra taksálja a Concorde, tehát 44 százalékot ralizhat egyéves távlatban.

A befektetőknél a közelmúltban kissé háttérbe szorult Masterplast 38 százalékkal lehet alulértékelt az MBH Bank vállalatelemzése szerint.

A geotermikus energiát hasznosító közműcég, a PannErgy harmadával drágulhat az OTP érvényben lévő célára alapján, a Waberer’s és az ANY Biztonsági Nyomda pedig mintegy ötödével lehet alulértékelt, de az Alteónál is további 15 százalék feletti ralira van kilátás.