A legnagyobb fedezeti alap szerint most érdemes igazán befektetni Kínában

A kínai piac most már igazán olcsó, így most jelentős diszkont mellett lehet beszállni egy hatalmas potenciállal bíró szegmensbe – vallja Ray Dalio, a Bridgewater Associates vezére. A kínai vezetés szerinte kompetens, így a nagy gondok ellenére sincs ok az aggodalomra.

2024.04.03. 09:09 | Szerző: Mészáros Gergő

Ugyan a nyomott árszínvonal, a hatalmas vagyoni szakadék, a klímaváltozás, a növekvő geopolitikai feszültségek és az évek óta megoldhatatlannak bizonyuló ingatlanválság mind a kínai piacok és a távol-keleti gazdaság lendülete ellen dolgoznak, az ország továbbra is kiváló befektetési célpont azoknak, akik tudják, mit csinálnak – fejtette ki egy friss esszéjében Ray Dalio, a világ legnagyobb fedezeti alapja, a 124 milliárd dollárt kezelő Bridgewater Associates vezérigazgatója. Most kell befektetni Kínában? / Fotó: Shutterstock Dalio szerint sokak – köztük dollármilliárdos nyugdíjalapok, vállalati befektetők és a kisbefektetők egyaránt – az elmúlt időszakban érthető módon elfordultak a kínai befektetések felől, szerinte ezek a félelmek alaptalanok, mivel a kínai gazdaságpolitika szerinte jó kezekben van és a problémák általánosságában véve kezelhetők lesznek, így az igazi kérdés nem az, érdemes-e befektetni Kínában, hanem az, hogy mennyit érdemes befektetni Kínában. A befektetési guru ugyan nemrég, egy korábbi esszéjében arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a kínai vezetés rosszul kezeli a jelenlegi gondokat, akkor a japán példához hasonló elvesztegetett évtized csapdájába eshetnek, sőt szerinte a mélyrepülés akár egy „százéves vihar” képét is felvehetné, szerinte mindezek a rémképek nem válnak majd valóra a kínai vezetés kompetenciája miatt. Dalio szerint, ha valakinek már volt egy nyitott pozíciója Kínában, csak azért nem érte meg felszámolnia azt, mert a dolgok „átmenetileg egy kicsit nehézzé váltak”, hiszen a fordulat bármelyik pillanatban elérkezhet. „Számomra a kínai befektetések minden szempontból sikeresnek bizonyultak, mind bikapiacon, mind medvepiacon megmutattuk az ügyfeleknek, hogyan is érdemes pozicionálni a portfóliókat.” Nincs olyan, hogy rossz piac, csak rossz döntéshozatal létezik – emelte ki a 124 milliárd dollár felett diszponáló befektetési szakember, kiemelve, hogy akkor van igazán jó lehetőség a vásárlásra, mikor a piacok félnek, így igazán jó diszkonttal lehet hozzájutni az eszközökhöz.