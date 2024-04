Hamarosan közzéteszik első negyedéves bevételi és profitszámaikat a luxusdivatmárkák képviselői: az előjelek nem a legjobbak, elemzők szerint a kínai kereslet csökkenése borítékolható, amire a bázishatások (a Covid-lezárások végetérte után tavaly fellendültek az eladások) csak még inkább ráerősíthetnek.

Az LVMH konszern április 16-án jelent, őt a Kering, a Prada, a Hermes követi, majd májusban a Burberry és a Richemont társaságok beszámolói következnek. A Kerint múlt heti bejelentése – miszerint az első negyedéves forgalma nem az elemzők által várt 3, hanem 10 százalékkal csökkent – alapján a teljes szektor kilátásai romlottak. A Kering a vezető márkája – Gucci – ázsiai gyengélkedésével indokolta a történteket, de elemzők szerint szinte kizárt, hogy más divatmárkáknak jobban menjen ugyanabban a piaci környezetben.

Szektorális válságot azonosított a Reutersnek Olivier Abtan, az AlixPartners elemzője, aki szerint ilyen mértékű visszaesés szinte példátlan. Az HSBC-s elemzők is a kínai turisták költéseit hiányolják, amely különösen Hongkongban, Makaón és Szingapúrban marad el a várttól és a megszokottól.

Egyébként a Kering kvázi profitfigyelmeztetése gyorsan nyomot hagyott a árfolyamán, március közepén még 425 eurón jegyezték a papírjaikat, ma már 14-15 százalékkal olcsóbban. Ami már csak a következő 12 hónapra várt profit mindössze 12-szeresét tükrözi, míg a rivális LVMH P/E rátája 24, a Hermesé pedig 51.

A nagy kérdés most az, hogy az étvágy a prémium divatcikkekre helyreáll-e rövid távon, vagy ínséges idők várnak a szektor szereplőire. A Barclays szerint nem sok ok van az optimizmusra, a globális forgalomnövekedés a tavalyi 9 százalékot aligha éri el 2024-ben, pláne nem a megelőző két év két számjegyű teljesítményét.

A megváltozott piaci környezet a szektor szereplőit aligha érinti egyformán, átrendeződhetnek némileg a piaci részesedések is – az eladások növekedésének lassulására pedig még az egyébként gyorsan fejlődő cégeknek is fel kell készülniük, tipikusan ilyen a Prada, amelynek a Miu Miu márkája nagyon népszerű a kínai fiatalok körében. Talán ennek is köszönhető, hogy a Prada első negyedéves globális forgalma felülteljesíthette a szektort és több mint 9 százalékkal bővülhetett. A rivális LVMH vélhetően stagnált, de egyes vezető termékeiből, például