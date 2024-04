Hamarosan érkezik az adóvisszatérítés Az igényelhető adóvisszatérítés összegéről az egészségpénztárak minden évben tájékoztatást küldenek a pénztártagoknak. Ebből az is kiderül, hogy az adóbevallás melyik sorában kell feltüntetni az adatokat. Az adóbevallásukat elektronikusan bevallóknak még könnyebb dolguk van. A által elkészített tervezet nyitóoldalán szerepel a Pénztári rendelkezések menüpont, amelyet a NAV automatikusan feltölt a pénztári befizetések után igényelhető adóvisszatérítés összegével. Amennyiben több önkéntes pénztári tagsággal is rendelkezünk, például nyugdíjpénztári és egészségpénztári számlánk is van, akkor saját magunk választhatjuk ki, hogy melyikbe kérjük a legfeljebb 150 ezer forint visszatérítést, egyetlen pénztári tagság esetén pedig csak jóvá kell hagynunk a tervezetben szereplő adatokat - írta a Pénztárszövetség.