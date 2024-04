Újra megjelent az elemzői közbeszédben a 2022 ősze óta hanyagolt paritás, amikor 1 euró éppen 1 dollárt ér. A várakozások szerint ugyanis ebben évben az EKB előbb, mélyebben és többször vág kamatot, mint a Fed. Sőt, a tengerentúlon már arra is egyre többen fogadnak, hogy idén egyáltalán nem lesz Amerikában kamatvágás. A kamatcsökkentések eltérő ütemére vonatkozó piaci várakozások praktikusan erősebb dollárt és gyengébb eurót áraznak.

Már idén elérheti az euró a paritást a dollárral

– vélekedett Geoffrey Yu, a Bank of New York Mellon vezető stratégája.

Míg a Bloomberg által megkérdezett stratégák általában nem jeleznek paritást az idei évre, de nem is zárják ki ennek lehetőségét, hiszen a jelenlegi helyzethez képest mindössze 8-9 százalékos csúszást kell ehhez feltételezni. Különösen, hogy a befektetők és az elemzők még jól emlékeznek a két évvel ezelőtti paritásra. Ahogy Moritz Kraemer, az LBBW vezető közgazdásza fogalmazott, ha a Fed tartaná a kamatot, az EKB pedig keményen belevágna a kamatcsökkentésbe,

akkor a dollár úgy menne át a paritáson, mint forró kés a puha vajon.

Az LBBW bank jelenleg érvényes előrejelzése szerint az euró jövőre 1,01 dollárra süllyed.

Az opciós jegyzések alapján most 15 százalék a valószínűsége, hogy az euró-dollár paritás bekövetkezik. Mindenesetre, ez már elegendő sansz volt ahhoz, hogy

megjelenjenek a piacon a paritás partizánok.

A többség azonban úgy gondolja, hogy a Fed és az EKB nem egymástól függetlenül fog kamatdöntéseket hozni, s nem is dolgoznak egymás ellen. Ennek ellenére az EKB kommunikációja azt sugallja, hogy ezúttal az euró-dollár 1,05-ös küszöbértéke alatt is hagynak maguknak mozgásteret az európai jegybankárok. Más szóval, akár az 1,1-1,15-ös tartomány is elérhetőnek látszik. És onnan már tényleg csak egy kisebb kilengés a paritás.