A US Bancorp nyeresége az egy évvel korábbihoz képest 24 százalékot esett, s 1,2 milliárd dollárra zsugorodott. Ez részvényenként 78 centet jelentett, ami elmarad a FactSet által megkérdezett elemzők által várt 84 centtől. Míg a Citizens Financial profitja 38 százalékot zuhant, 304 millió dollárra, vagyis részvényenként 65 centre. Az elemzők 71 centet jósoltak. A bankok bevétele 6-8 százalékkal szűkült.

Fotó: Shutterstock

A két éve tartó kamatemelési periódus arra kényszeríti a bankokat, hogy többet adjanak a hozaméhes ügyfeleknek. A nettó kamatbevétel, mely egy kulcsfontosságú jövedelmezőségi mutató 14-16 százalékkal csökkent a két regionális banknál.

A gyorsjelentés után a US Bancorp részvények 5 százalékot estek, a Citizens Financial árfolyama azonban stabil maradt. Miközben a széles piac stagnált. A két eltérő mozgása azzal magyarázható, hogy a Bancorp a kilátásait is rontotta, míg a Citizens megerősítette várakozásait.

A regionális bankok már az előző negyedévben is katasztrofális gyorsjelentéseket közöltek. A piac azért figyeli kiemelt érdeklődéssel ezt az alszektort, mert a tavalyi bankpánik ráirányította a figyelmet ezen pénzintézetek sebezhetőségére.