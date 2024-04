A MicroStrategy egy átlagosnak tűnő amerikai szoftvercég volt 2020 augusztusáig. Ekkor történt, hogy az akkori elnök-vezérigazgató, Michael Saylor kriptoszkeptikusból bitcoinmaximalistává vált. Ahogy egy elhíresült interjújában mondta a bitcoinról:

nincs második legjobb.

A szoftvercég eleinte csak a saját pénzeszközeit fektette be, majd az új bitcoinok finanszírozására átváltható kötvényeket bocsátott ki, a MicroStrategy fokozatosan afféle „bitcoinholdinggá” alakult át. A befektetés rövid idő alatt megtérült, a MicroStrategy papírjának fél év alatt 9,5-szeresére erősödött.

Azonban a 12 milliárd dolláros cégértékből a tartott bitcoinok értéke mindössze 2 milliárd dollár tett ki, míg a szoftverbiznisz értéke korábban 1-1,5 milliárd dollár körül mozgott. Ráadásul a bitcoinokat is hitelből vásárolták meg. A félreárazás a piacnak is feltűnt, és egy 40 százalékos BTC-áresés után szinte teljesen el is tűnt. Bár a MicroStrategy részvényára felére csökkent, a cég menedzsmentje fokozatosan tőkét emelt és további hiteleket vett fel, mindezt újabb bitcoinokra költve. 2021 novemberére Saylor újra csúcsra került, a csaknem 70 ezer dolláros bitcoinárfolyam mellett a MicroStrategy cégértéke nyolcmilliárd dollárt tett ki, ami nagyjából megegyezett a bitcoinállományának értékével. Ez a kétmilliárd dolláros mellett indokoltnak tűnt.

Azonban 2022-ben megfordult Saylor szerencséje. A 20 ezer dollárra esett vissza, míg a folyamatos – hitelből történő – kriptovásárlással a MicroStrategy bitcoinátlagára 30 ezer dollár fölé ment. Ami addig „biztos” stratégiának tűnt, hirtelen önpusztító mechanizmussá vált: a vállalat inszolvenssé vált. Saylor azonban kitartott és tartotta a bitcoinpozíciót.

2023-ban fordult a tőkepiaci hangulat: a részvények, a kötvények és a nemesfémek mellett a kriptodevizák is drágultak. A MicroStrategy kikecmergett a gödörből, ráadásul egyre nagyobb nyomás helyeződött a SEC-re, az amerikai tőzsdefelügyeletre, hogy engedélyeztessék a bitcoin spot ETF-eket.

2024 februárjáig a MicroStrategy értéke nagyjából megegyezett a bitcoinállományának aktuális piaci értékével. Februárban azonban kilőtt a bitcoin árfolyama: egy hónap alatt 47 százalékot ment az eszköz. Logikus lenne feltételezni, hogy a MicroStrategy árfolyama is ennyit nőhetett, de a rali 115 százalékos volt. Mi történt?

Short-squeeze állt be. 2022 után sokan gondolták, hogy őrültség hitelből kriptodevizát venni, így sok short pozíciót nyitottak. Mikor a bitcoinnal együtt meredeken kezdett emelkedni a cég árfolyama, a shortolók kétségbeesve zárták a pozícióikat. A végeredmény közel egy 25-30 milliárd dollár körüli piaci értékű MicroStrategy lett, amely értékének csak felét adja a bitcoinállomány.

A 2024-es kriptorali alatt Saylor sem ült tétlenül: az idén már több mint 1,6 milliárd dollár értékben vásároltak bitcoint.

Stratégia összefoglalva:

Tőkebevonás,

bitcoinvásárlás,

felmegy a bitcoin, (nem realizált) árfolyamnyereség képződik a pozíción,

kihígul az adósság, felmegy a részvényár,

ismétlés.

Ez fantasztikusan működik, amíg az árfolyam felfelé megy. A helyzet nem először állt elő: 2021 elején 12 milliárd dolláros cégértékre jutott 2,5 milliárd dollár értékű bitcoin. A cégvezetés még hitelből is bitcoint vett, így a cégérték és a bitcoin állománya közti értékkülönbözet (spread) fokozatosan eltűnt. Ilyenkor úgynevezett arbitrázs áll fenn, amely elméletileg „kockázatmentes” profitra ad lehetőséget:

jelen esetben egyegységnyi bitcoin vásárlása egy egység MicroStrategy-részvény eladásával való kombinációja akár 100 százalékos megtérüléssel kecsegtet.

Ráadásul az idei 130 százalékos emelkedés után nem sokan merik shortolni a MicroStrategyt.

Vannak azonban szereplők, akik tényleg kockázatmentesen tudnak arbitrázst csinálni: maga a cég, illetve annak tulajdonosai. Például tőkeemelésekkel friss pénzhez jutnak, a tulajdonosok pedig így elkezdik materializálni a „fedezetlen” árfolyam-emelkedés által teremtett érték egy részét, amely a spreadzárulással lényegében akármikor eltűnhet. Nem véletlen, hogy Michael Saylor szorgalmasan adja el a saját részvényeit, amelyből magánszemélyként természetesen bitcoinokat vesz. Hiszen mi értelme lenne egy bitcoin áráért egy olyan papírt tartani, amely mögött mindössze fél bitcoin van?

Jelenleg a MicroStrategy részvénye a világon az egyik legtöbbet kereskedett instrumentuma, ha a napi forgalmat vesszük figyelembe. A ATM opció-implikált volatilitása 100 százalék körül van, tehát a piac azt is simán el tudja képzelni, hogy egy év múlva a papír kétszer ennyit ér, de azt is, hogy semmit.