A Tesla Megafactoryt épít a sanghaji Gigafactory szomszédságában, a beruházás az engedélyek birtokában májusban már indulhat is – jelentette a kínai média. A Megafactory lesz a Tesla első, energiatároló rendszereket készítő egysége külföldön. A projektet 2023 decemberében jelentették be, azt megelőzően Elon Musk sűrűn kilincselt a pekingi és a sanghaji elöljáróknál, hogy a beruházás zöldutat kaphasson.

A Tesla Megafactoryjának hűlt helye Sanghajban egy tavaly decemberi fényképen / Fotó: Xinhua via AFP

Az eredeti ütemterv egyébként megcsúszott, az építkezésnek 2023 harmadik negyedévében kellett volna megindulnia, míg a kész Megafactoryból az első konténerakkuknak mostanában kellene kijönniük. A gyár csúcskapacitását most évi tízezer energiatároló egységre tervezik.

Villámgyorsan építkezik a Tesla

A sanghaji The Paper vállalat közeli információi szerint a termelés már 2025 első negyedévében megindulhat, azaz rendesen belehúznak a kínai építőmunkások, Igaz, ez nem idegen tőlük, hiszen az immár évi egymillió Tesla Model 3-as és Model Y elektromos autó legyártására képes Gigafactoryt 2019-ben tíz hónap alatt húzták fel zöldmezős beruházásban, s az év végén az óriásgyár már meg is kezdhette a próbatermelést. A Tesla áramtároló egységeket gyártó üzletága prosperál, az utóbbi években dinamikusan növelte bevételét, összkapacitása pedig már elérte az évi 14,7 gigawattórát. Tavaly a tárolórendszereket is tartalmazó energetikai üzletág 6,035 milliárd dolláros bevétlt ért el, ez 54 százalékos éves növekedésnek felel meg – derül ki a Tesla éves jelentéséből.

A szabványkonténer nagyságú Megapack Magyarországon sem ismeretlen, a MET-csoporthoz tartozó Dunamenti Erőműben, Százhalombattán 2022 őszén állították üzembe az első három ilyen egységet.

Felértékelődik a Megapackok szerepe

A hálózatkiegyenlítő tárolókapacitások térnyerése azért is fontos, hogy a megújuló energiaforrásokból nyert, de aktuálisan fel nem használt áramot „félretegyék”, s olyan időpontban táplálják be a hálózatba, amikor a csúcsigények jelentkeznek.

A Tesla Megapackjaiból felépített biztonsági telep Amerikában / Fotó: Tesla

Ezek az egységek az áramkimaradásokkor is be tudnak lépni, segítve a karbantartáson és hibaelhárításon dolgozók munkáját, egyfajta szünetmentes tápegység funkciót is el tudnak látni.

A lítium-akkumulátorok tömegét tartalmazó Megapackok egyenként 3 megawattóra energiát képesek magukba szívni és alkalomadtán 3600 háztartást képesek egy órán át árammal ellátni.

Rendszerbiztonsági szempontból tehát a szerepük kiemelten fontos. A sanghaji Megapackokat exportra tervezik, de bőven jut majd az dinamikusan bővülő helyi igények kielégítésére is. Mint arról beszámoltunk, ezen a piacon a Debrecenben akkumulátorgyárat építő CATL is meglehetősen aktív, a cég világverő fejlesztést mutatott be a múlt héten, lítium-vas-foszfátos akkumulátoraiból összeszerelt konténeres tárolóegysége olyan magas energiasűrűséget tud (430 wattóra/liter), amit egyik konkurense sem.