Szinte be sem fejezte dolgozói több mint 10 százalékának a szélnek eresztését, a Tesla újabb leépítéseket hajt végre, amelynek több felsővezető is áldozatul esett, és a teljes Supercharger részleg talpára is útilaput köt Elon Musk cége.

Fotó: AFP

A távozók között van a hajtásláncokért és energiáért felelős alelnök, Drew Baglino, aki 18 évet húzott le a cégnél, és aki a 4680 akkumulátor-projekt vezetője is volt. Noha hivatalosan önkén állt fel, az Electrek szerint a Tesla szuperakksija fejlesztésének vártnál lassabb haladása is szerepet játszhatott távozásában.

Musk igyekszik a cég értékét az égben tartani, de a problémák sokasodnak

Bár a piacok hétfőn gond nélkül elfogadták, hogy örök ígérete az önvezetésről és annak kínai engedélyezése pozitív szerepet játszik majd az autógyártó életében, a leépítések szaporodása, vagy épp az austini gigafactory rövidített műszakjai inkább a problémákra világítanak rá akkor,

amikor Elon Musk több tízmilliárd dollár értékű fizetési csomagjának újbóli jóváhagyását kéri a részvényesektől.

Ugyancsak távozott a politikai kapcsolatokért és üzletfejlesztésért felelős vezető, Rohan Patel is, ahogy a cég múlt héten a teljes hirdetési osztályt is kirúgta.

A Supercharger részleget vezető, a cég töltési szabványát az egész iparággal elfogadtató, a Teslánál hat évet lehúzó Rebecca Tinucci is, aki kedden hagyja ott a vállalatot és vele együtt az egész 500 fős részleg is elhagyja a céget.

A töltési részleg lenullázása az elemzőket is meglepte, hiszen Elon Musk cége piacvezető a töltők terén, így a Tesla jó eséllyel pályázhatott arra, hogy domináns szereplővé váljon a benzinkutak következő generációjában, különösen, hogy az ő szabványukat vette át a többi autógyártó is.

Kérdésessé vált az új Tesla modell is

A menedzsmentből távozik Daniel Ho is, aki a járműprogramokat és az új termék kezdeményezéseket vezette, és aki a Model S, 3, és Y programokat is vezette, míg korábban a Fordnál húzott le 12 évet. Ebből megint csak arra lehet következtetni, hogy a Reutersnek volt igaza, amikor azt állította, hogy a Tesla elvetette a megfizethető árú Model 2 fejlesztését, és nem Musknak, aki már a következő évre megígérte az olcsó kisautót.

Musk, tőle talán nem meglepő módon egyébként

azt kérte a menedzserektől, hogy hardcore módon hajtsák végre az elbocsátásokat, így csapataikban csak nyilvánvalóan kiváló, szükséges és megbízható emberek maradjanak, vagy távozzanak a vezetők maguk.

A világ legnagyobb mémrészvényének árfolyamát ugyanakkor a csalódást keltő múlt keddi gyorsjelentés óta Musk mégis képes volt 144 dollárról egy hét alatt 194 dollárig pumpálni.

Musk továbbra sem posztolhat szabadon a Tesláról

Hétfőn egyébként az amerikai legfelsőbb bíróság elutasította a milliárdos kérelmét, hogy törölje el azt az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel (SEC) kötött megállapodását, amelyben Musk és a Tesla vállalta, hogy a mielőtt az autógyártóról posztol Elon, egy céges ügyvéd átnézi a bejegyzéseit. Az egyezség azután született, hogy Musk arról írt, már meg is van a pénz, hogy kivezesse az autógyártót a tőzsdéről.

A milliárdos szerint azonban az SEC elvárásai sértik a szólásszabadsághoz való jogát. Mint arra Matt Levine rámutatott: ez valóban így van, ám ez nem baj, hiszen tőzsdei cégek és vezetőik nem mondhatnak bármit olyan dolgokról, amelyek materiális hatással vannak a cég eredményeire.