Történelmi csúcsát ostromolta a BUX

Nagy volt a pörgés márciusban is a BÉT-en. A BUX napi záróértéke még sohasem volt olyan magas például, mint a hónap 12. napján. Arról nem is beszélve, hogy a múlt hónapban bevezettek egy kamatozó részvénysorozatot is a pesti parkettre.

2024.04.02. 16:33 | Szerző: Murányi Ernő

Történelmi csúcsa közelében, 65 385 ponton zárta a márciust is a BUX, bár február végéhez képest ez 0,8 százalékos csökkenés. Volt becsengetés is a BÉT-en, na meg új BUX-csúcs is / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság Megdőlt a BUX napizáróérték-rekordja Nagyságrendileg az azonnali részvénypiac mintegy 220 milliárd forintos – napi átlagban 11,6 milliárd forintos – forgalma is tartotta az előző havi szintet. A napi záróértékeket tekintve ugyanakkor március is hozott csúcsdöntést: március 12-én 66 455 ponttal zárt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) legfontosabb mutatója. A nemzetközi piacokat ezalatt visszafogott emelkedés jellemezte, ugyanakkor a tengerentúli indexek közül az S&P 500, Európában pedig a német vállalatok teljesítményét mutató DAX is új csúcsot hódított meg. Kiemelt figyelem övezte az amerikai jegybank kamatdöntését, végül azonban nem módosított a kamatszinten a Fed. A szektorok szerinti bontásban a hadiipar volt a hónap slágerágazata, az árupiacon pedig a kakaó drágult a leggyorsabban. A kibocsátók között márciusban is az OTP Bank vitte a prímet, közel 128,9 milliárd forintos kereskedéssel. A bankpapírt a Richter Gedeon és a Mol követte 42,6 milliárd, illetve 23,3 milliárd forinttal. A közepes kapitalizációval rendelkező vállalatok közül a BIF zárt különösen erős hónapot, az ingatlantársaság árfolyama 51,7 százalékos növekedésen van túl. Kamatozó részvények érkeztek a BÉT-re A hónap során a BÉT termékbevezetést jelző, szimbolikus csengője is megszólalt, a Delta Technologies kamatozó részvénysorozatának érkezését jelezve. Fontos piacfejlesztési mérföldkő volt a BÉT Mentor meghirdetése is, amelynek keretében a pesti az elmúlt évek sikereit és tapasztalatait felhasználva teszi elérhetővé középvállalati szolgáltatásait. A befektetési szolgáltatók között a Wood & Company zárt az élen 110 milliárd forintos forgalommal, a cseh céget a Concorde és az Erste követte, rendre 91,3, illetve 89,3 milliárd forinttal. Az árupiac visszafogott hónapot zárt: az összforgalom mindössze 182 millió forintot tett ki.