A drónok és a drónvédelem területére is betör a Rheinmetallal karöltve a 4iG, miközben a Huaweijel is megállapodásra jutott

Hogyan illeszkedik a Huaweijel tervezett együttműködés a 4iG stratégiájához?

Folyamatosan arra törekszünk, hogy megerősítsük nemzetközi partnereinkkel a kapcsolatainkat annak érdekében, hogy kiterjesszük a közös üzleti lehetőségeinket Magyarországon, illetve a régiós piacokon. A Huaweijel múlt héten aláírt előzetes megállapodás fontos mérföldkő abban, hogy a 4iG csoport tovább erősítse vezető szerepét az IT, valamint az adatközponti szolgáltatások területén.

Fekete Péter, a 4iG vezérigazgatója / Fotó: Kovács Tamás / MTI

Mit profitálhat a megállapodásból a 4iG és Magyarország?

Ahogy már említettem, az együttműködéstől részben azt várjuk, hogy új piacokra léphessünk, új megrendelőket szólíthassunk meg a privát felhőalapú virtuális szolgáltatások területén itthon, és a későbbiek során a régióban. Már tavaly is Kína volt Magyarország legfontosabb EU-n kívüli kereskedelmi partnere, és ma már 380 kínai vállalat működik hazánkban. A CATL például nálunk hozta létre második európai akkumulátorgyárát, a BYD pedig szintén hazánkat választotta első európai autógyárának helyszínéül.

A Huaweijel kötött megállapodásunk célja ezért többek között, hogy az idetelepült nagyvállalatoknak nyújtsunk magas szintű adatközponti, illetve ehhez kapcsolódó informatikai szolgáltatásokat. Mindezt olyan platformon és technológiai partnerrel, amelyet adott esetben már jól ismernek, és amelyben megbíznak ezek a vállalatok.

A másik terület, ahol együttműködést tervezünk a Huaweijel, az a mesterségesintelligencia-kutatás, illetve az ezzel a területtel kapcsolatos szolgáltatások, alkalmazások fejlesztése. A közösen tervezett innovációs központok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Magyarország a régióban élen járjon a mesterségesintelligencia-alapú újítások területén, és az is fontos szempont, hogy ide vonzzuk a magasan képzett magyar szakembereket, akik ennek köszönhetően itthon kamatoztathatják majd szaktudásukat.

Nem jelent-e problémát a 4iG-nek, hogy a Huawei amerikai tiltólistán szerepel, amit más nyugati országok hasonló lépései is követtek? Nem akadályozhatja-e ez a partnerség a 4iG egyéb nemzetközi projektjeit? Például a Rheinmetall mint NATO-beszállító nem fog-e tiltakozni?

A Huawei az egyik legfontosabb mobilinfrastruktúra-partnerünk, köszönhetően annak is, hogy az általunk megvásárolt Vodafone Magyarország vagy a montenegrói mobilszolgáltatónk, a ONE, Huawei-technológiával érkezett a 4iG csoport kötelékébe. Ugyanakkor más nagy európai, amerikai és ázsiai iparági szereplőkkel, mint a Nokia, az Ericsson vagy a Samsung is szorosan együttműködünk, emellett pedig tagjai vagyunk a vezető amerikai és európai távközlési vállalatok által alapított globális iparági szövetségnek, az O-Rannak is, amely a rádiókommunikációs hálózati rendszerek nyílttá és hatékonyabbá tételén dolgozik. Albániában a mobilhálózatunk Ericsson-technológián alapul.

Minden országban, ahol jelen vagyunk, tiszteletben tartjuk a vonatkozó európai uniós, valamint nemzeti szabályozási előírásokat, illetve jogszabályokat. Tehát minden esetben kizárólag olyan technológiákat alkalmazunk – például a mobilkommunikációs hálózatunk fejlesztése során –, amelyek megfelelnek a nemzeti kritériumoknak vagy a szövetségi elvárásoknak.

Ezzel párhuzamosan viszont azt is látni kell, hogy az olyan vezető kínai tech vállalatok, mint a Huawei, ma a legfejlettebb és leginnovatívabb technológiákat képviselik a világon. Nem véletlen, hogy Németországban működik az egyik legnagyobb Huawei-technológián alapuló nyílt felhőszolgáltatásokat biztosító adatközpont Európában, emellett pedig a legnagyobb nyugat-európai távközlési cégek is előszeretettel alkalmaznak Huawei-eszközöket 5G-toronyinfrastruktúrájuk fejlesztése során. Hogy csak néhány példát említsek, a Deutsche Telekom, a Vodafone, az Orange, mind-mind partnerei a Huaweinek ezekben a technológiákban. A kínai nagyvállalat ennek köszönhetően nagyjából 50 százalékos részesedéssel rendelkezik az európai mobilpiacokon. Ezeket az eszközöket tehát nem lehet egyik pillanatról a másikra lecserélni, egy ilyen döntés hatalmas és indokolatlan költségeket róna a szolgáltatókra, ami végső soron jócskán megdrágítaná a mobilszolgáltatásokat, és visszavetné az uniós országok digitalizációját, illetve az 5G-s hálózatok fejlesztését is.

Hogy áll a cég SpaceComra benyújtott legújabb adósságrendezési javaslata? Érkezett-e már reakció a beadványra?

Az adósságrendezési tervről május végén szavazhatnak a cég kötvényesei, bízunk benne, hogy támogatják majd a javaslatunkat.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mik a 4iG távlati tervei az űripari szegmensben?

Azt gondoljuk, hogy űripari gyártókapacitásunk létrehozásával, illetve technológiai és védelmi portfóliónk vertikális integrációjával rövid időn belül egyedülálló képességekkel és infrastruktúrával rendelkező szereplővé válhatunk a kelet-közép-európai régióban. Ehhez jó alapot biztosít az űriparban zajló paradigmaváltás: az üzemeltetők a korábbi monolit megoldások helyett ma már inkább tömegében kisebb, rövidebb életciklussal működő flottákban gondolkoznak a költségek radikális csökkenésének köszönhetően.

Mindez pedig ma már lehetővé teszi a fejlődő országok számára is, hogy kommunikációs vagy védelmi célokból saját műholddal rendelkezzenek. A geopolitikai helyzetnek köszönhetően a transzatlanti szövetségben is egyre növekszik az igény a fejlesztési és gyártási feladatok „házon belüli” megoldására, tehát hogy az űripari fejlesztések vagy az autonóm légi járművek, valamint a védelmi kompetenciák digitalizációja saját nemzeti képességekké váljanak.

Ezen tényezők együttesen fűtik az iparágban jelentkező keresletet, ami az űripar területén azt jelenti, hogy a nagy európai gyártók nem tudják kielégíteni az igényeket. Ezért döntöttünk úgy, hogy nagybefektetőként is megjelenünk a martonvásári űrtechnológiai gyártóközpontban, ahol a terveink szerint 2026-tól legfeljebb 400 kilogrammos műholdak tervezése, gyártása és összeszerelése zajlik majd.

Stratégiai partnerünkkel, a Rheinmetallal jelentős együttműködési lehetőséget látunk az űriparban, ezen belül is a földmegfigyelési szolgáltatások területén, emellett a drón- és drónvédelem-, valamint a védelmi digitalizációs területeken is közös együttműködéseket tervezünk. A tavaly bemutatott stratégiánk szerint csak a Rheinmetallal folytatott kooperációktól 1,7–2,3 milliárd euró bevételt várunk az elkövetkező öt évben.

A 4iG nemrég bemutatta az 5,5G-t, milyen változásokat, innovációkat hozhat ez az új technológia?

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karával közösen tesztelt új antennatechnológia a bázisállomásokra épülve akár tízszeres letöltési sebességet kínálhat a jelenleg használatos leggyorsabb, 3,5 GHz-es megoldáshoz képest. A 6 GHz-es frekvencián működő 5,5G-technológia által kínált sebességnek köszönhetően a lakossági felhasználók számára széles körben elérhetővé válhatnak a jövőben a különböző 3D vagy akár a nagy felbontású VR/AR alkalmazások. A vállalati felhasználás területén a technológiának köszönhetően pedig új korszakba léphetnek az IoT, Ipar 4.0 megoldások és a felhőalkalmazások.

A távközlési szektorban mik a közép-hosszú távú célok? Hogyan zajlik a vállalatok konszolidációja?

Mint minden vállalat, mi is elsők szeretnénk lenni a piacainkon. Albániában és Montenegróban ezt a célt sikerült elérnünk, ezért azon dolgozunk, hogy a piacelsőség elérése érdekében Magyarországon is minél inkább megerősítsük pozícióinkat. Versenyképességünk növelése, a bevételi és költségoldali szinergiák jobb kihasználása, az átláthatóbb és egyszerűbb működési struktúra megteremtése, valamint a további tőkebevonás érdekében tavaly ősszel indítottuk el a vállalatcsoport teljes körű átalakítását célzó transzformációs programunkat. Ennek során külön vállalatokba szervezzük informatikai, valamint távközlési szolgáltatásainkat, távközlési infrastruktúránkat, illetve űripari és technológiai képességeinket.

Távközlési infrastruktúránk kiszervezésétől és összevonásától cégértékünk 400 milliárd forintot meghaladó növekedését várjuk, és a hálózati, valamint a mobil-infrastruktúra önálló vállalatba szervezése a későbbiekben lehetőséget teremthet a kisebbségi üzletrész vagy üzletrészek értékesítésére is.

A cégstruktúra átalakítása mellett itthon és a Nyugat-Balkánon is 5G-hálózataink további fejlesztésére készülünk. A magyar kormánnyal kötött megállapodásnak megfelelően az 5G-alapú szolgáltatásaink mellett jelentős beruházásokat tervezünk optikai hálózatunkban, illetve a gigabitképes lakossági szolgáltatások fejlesztésében is.

Mikor vezetik be az új márkanevet, a One-t?

Ahogy azt már korábban bejelentettük, 2025-ben a Digi és a Vodafone lakossági szolgáltatásait, illetve távközléshez kapcsolódó nagyvállalati szolgáltatásainkat ONE márkanév alatt értékesítjük majd.

Vannak-e további akvizíciós, expanziós terveik? Esetleg új területekre való belépés?

Az organikus növekedés fenntartása érdekében folyamatosan keressük az olyan hazai és nemzetközi partnerségek kialakításának lehetőségét, mint például a Telecom Egypttel közösen tervezett, az afrikai kontinenst Albániával összekötő, széles sávú optikai kapcsolat megteremtését célzó beruházás, vagy a Rheinmetall AG-vel kialakított stratégiai partnerség. Ez nem jelenti azt, hogy a későbbiek során a vállalatcsoport további növekedését nem támogathatják akvizíciók is. A Nyugat-Balkán vagy a Közel-Kelet továbbra is izgalmas desztináció lehet ebből a szempontból. Ha lehetőség adódik, minden esetben megvizsgáljuk majd.