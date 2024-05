A Tesla újabb, több mint százezer autó visszahívásra kényszerül

A Tesla korábbi vezére szerint gyalázat, amit az egykori cége művel Martin Eberhard nem csak a Tesla egyik alapítója, de első vezérigazgatója is volt 2003 és 2007 között. Eberhard szerint az elektromos autók iparágának legnagyobb kihívása az akkumulátorok és a költségek csökkentése, ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a világon akár egy tucat különböző autógyártó is sikeres lehet különböző termékportfólióval.