Még mindig szenved az Apple, de nagy durranásokat ígérnek

Saját nagyrészvényesei szerint is unalmas volt a legutóbbi három iPhone. Az Apple arra készül, hogy mesterséges intelligenciával turbózza fel a következő modellt, az iPhone 16-ot. A tőzsdeguru Warren Buffettnek is az Apple most a legkockázatosabb befektetése.

2024.05.03. 09:24 | Szerző: Faragó József

Másfél éven belül ötödször jelentett csökkenő iPhone-eladásokat a kínai versenytársaktól szenvedő Apple. Ennek ellenére is 6 százalékot emelkedett az Apple árfolyama az amerikai zárás utáni kereskedésben, mert a befektetők értékelték a 110 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási tervet és a folyó negyedév növekedési prognózisát. Ekkora visszavásárlás még nem volt a vállalat történetében. És arról sem szabad megfeledkezni, hogy még a zsugorodó értékesítés és az apadó profit is felülmúlta a szerény elemzői várakozásokat. A negyedévben az Apple értékesítése 90,75 milliárd dollár volt, 4,3 százalékkal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában / Fotó: Shutterstock Szenved a vállalat legfontosabb üzletága: az iPhone Már a gyorsjelentés előtt hetekkel kiderült, hogy egy fontos piacon hátrébb szorult az Apple, így a szenvedéstörténet folytatódása senkit nem ért meglepetésként. A vállalat kínai piaci részesedése 19 százalékot zuhant az idei első negyedévben éves alapon, s ezzel az amerikai társaság a harmadik helyre csúszott vissza, amiben szerepet játszhatott, hogy a Huawei visszatért a prémiumkategóriába. Emellett tavaly év végén a pekingi adminisztráció betiltotta az iPhone készülékek munkahelyi használatát a kínai kormányzati tisztviselők körében. Igaz, az elmúlt években az Apple sikereket ért el azzal, hogy a fogyasztókat a drágább Pro telefonok felé irányította. A legújabb iPhone 15 Pro Max volt az eddigi legdrágább 1200 dolláros listaárral. Ám a prémiumstratégia már nem támasztja annyira a teljes bevételt, mint a múltban. Nemcsak Kínában kongatják a vészharangot, a vállalat globális szerepe is megbicsaklott. Tavaly év végén az Apple rövid ideig a világ első számú okostelefon-gyártója volt. Ám az IDC szerint az idei év első három hónapjában a Samsung visszaszerezte az első helyet az okostelefonok világpiacán. Az Apple iPhone értékesítése 10 százalékkal csökkent a negyedévben éves alapon, miközben az okostelefon-piac 8 százalékkal bővült. Nagy-Kínában ugyan 8 százalékkal, 16,4 milliárd dollárra csökkent a vállalat bevétele, de a kontinentális Kínában nőtt az iPhone-értékesítés – magyarázta a gyenge bizonyítványt Tim Cook vezérigazgató, aki nem közölt részletes pénzügyi vagy értékesítési adatokat a Kína, Tajvan és Hongkong közötti megoszlásról. Az úgynevezett Nagy-Kína régió magába foglalja rajtuk kívül Makaót is. A negyedévben az iPhone globális eladásai év per év alapon 10,5 százalékkal, 46 milliárd dollárra csökkentek, ami összhangban áll az elemzői előrejelzésekkel. A negyedévben az Apple értékesítése 90,75 milliárd dollár volt, 4,3 százalékkal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. Míg a nyereség éves összevetésben 2,2 százalékkal, 23,6 milliárd dollárra csökkent a lezárt negyedévben. Fut az App Store, jól mennek a zenék és a streamingek Ellenben az Apple szolgáltatási üzletágából származó bevétel, amely magában foglalja az App Store értékesítését és a zenei, televíziós és egyéb ajánlatokból származó előfizetési bevételeket, év per év alapon 14,2 százalékkal, 23,87 milliárd dollárra nőtt. Az Apple azt mondta, arra számít, hogy az áprilistól júniusig tartó negyedévben az értékesítés általános növekedése százalékosan „alacsony egy számjegyű” lesz. A vállalat nem hozta nyilvánosságra, hogy milyen időtartam alatt vásárol vissza 110 milliárd dollárnyi részvényt. 2018 óta negyedévente mintegy 20 milliárd dollár értékben vásárolt saját papírjaiból. Az Egyesült Államokban és Európában a trösztellenes hatóságok vizsgálják az Apple versenyhelyzetét. Márciusban az amerikai igazságügyi minisztérium és 15 állam beperelte a vállalatot, azt állítva, hogy az Apple monopolizálta az okostelefonok piacát, ártott a kisebb riválisoknak és felhajtotta az árakat. Az Apple új készüléke, a Vision Pro az elemzők szerint még sok évre van attól, hogy érdemben hozzájáruljon a vállalati értékesítéshez. Az Apple februárban törölte elektromosjármű-projektjét, és a korábban mentsvárnak tekintett vállalatot is elérte az IT-szektor leépítési hulláma. Jön a mesterséges intelligencia Az Apple ígéretet tett, hogy új MI-innovációkat mutat be a vállalat ökoszisztémáján belül, ami az elemzők szerint az éves júniusi fejlesztői konferencián történhet meg. A befektetők abban reménykednek, hogy az MI-bejelentések nyomán felívelhetnek az iPhone-eladások, feledtetve a legújabb iPhone 15 csalódást keltő értékesítési ciklusát. A legutóbbi három iPhone nem volt valami izgalmas – mondta Hal Eddins, az Apple-befektető Capital Investment Companies alelnöke, aki reméli, hogy az iPhone 16 már új MI-funkciókkal száll be a globális okostelefon-versenybe. Az Apple részvényei az idei eddigi közel 7 százalékos esés ellenére is drágák a széles piachoz képest: a következő 12 hónapban várható nyereségének mintegy 25-szörösén forog a papír. Elemzők szerint az évtizede hatalmas Apple-pakettet tartó Warren Buffett tőzsdegurunak is ez most a legkockázatosabb befektetése. De egyben a leggyümölcsözőbb is, amennyiben 5,9 százalékos részesdésével 120 milliárd dolláros nem realizált nyereségen ül. A Wall Streeten az az általános nézet, hogy Buffett azért nem tud szabadulni az egyre kockázatosabb Apple-pakettől, mert egyelőre nincs jobb alternatíva a piacon ennyi rengeteg pénz gyors befektetésére.