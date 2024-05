A Binance regionális vezetője a VG-nek: a kriptopiac már most zöldebb, mint a hagyományos pénzügyi rendszer – Interjú

Két éve erősíti a Binance csapatát, tavaly év vége óta pedig a teljes kelet-közép-európai térségért, illetve a cég közép-ázsiai folyamataiért is ön felel. Hogy látja, miként változott a Binance stratégiája a térségben, és milyen céljaik vannak a következő évekre vonatkozóan?

Először is szögezzük le, hogy egyértelmű különbségek vannak a nyugat-európai és a kelet-európai emberek között, mégpedig nem is csak egy szempontból. A kontinens keleti részén például sokkal nyitottabbak a befektetők az új dolgok, így a kriptoeszközök irányt is, ezenfelül viszont sokkal kreatívabbak is a blokkláncon. A Binance regionális stratégiája a szubszidiaritás felé hajlik: igyekszünk minden érintett régiónkban az adott anyanyelven elérhető oldalakat, ügyfélszolgálatot és termékeket létrehozni, hogy mindenki otthon érezhesse magát nálunk.

Kyrylo Khomiakov, a Binance kelet-közép-európai, illetve közép-ázsiai térségért felelős vezetője

Az idén például mi voltunk a Fradi hivatalos blokkláncszponzora, ami kifejezetten érdekes együttműködéssé nőtte ki magát számunkra.

Mit gondol az EU-s szinten bevezetés alatt álló MiCa, azaz az unió kriptopiaci szabályozásáról? Könnyű megfelelni a piacfelügyelet előírásainak?

A MiCa a stabilcoinokra vonatkozóan már idén július elsejétől életbe lép majd, a többi tokenre vonatkozóan pedig jövő év elejétől lesz éles. Szerintem az egy kifejezetten üdvözlendő dolog, hogy lesz végre egy átfogó uniós keretrendszer, ami a kriptopiacot hivatott szabályozni a kontinensen, azt viszont mindenképpen kiemelném, hogy a MiCa elvárásainak nem lesz könnyű megfelelni, hiszen a termékkínálat változni fog. A MiCa életbe lépése után ugyanis sok cég nem kínálhatja már majd bizonyos jelenleg futó termékeit a befektetőknek, hacsak nem szerzi meg rájuk a kellő licencet a felügyelettől,

így a változások mind az ügyfeleket, mind a brókereket, mind a startupokat látványosan érintik majd.

A szabályozás céljaival ugyanakkor nehéz nem egyet érteni: azon keresztül ugyanis egy átláthatóbb és biztonságosabb kriptotér jöhet létre, ami tovább egyengeti majd a szektor útját a teljes tőkepiaci főfolyam felé.

Szakértői szemmel hogyan látja a kriptopiac iránti érdeklődést, felügyeleti hozzáállást Magyarországon? Felkerültünk már a globális kriptotérképre, vagy van még mit tenni ezen a téren?

Magyarország, ahogy én látom, az egyik, ha nem a legproaktívabb ország a kriptopiaci trendeket tekintve a régióban. Jelentős a lakossági érdeklődés a kriptoeszközök iránt, de nemcsak befektetési oldalról, hanem a különböző kriptodevizák mindennapi felhasználását és az új projektek, startupok elindulását tekintve is. Amiben a térség annyira nem erős, az az, hogy relatíve kevés kriptóval kapcsolatos eseményt rendeznek az országban, ezen, reméljük, idővel sikerül változtatni, akár a Binance közreműködésével is.

A MiCa életbe lépése után ugyanis biztosan elindul majd a harc a különböző nemzeti szabályozó hatóságok körében, hogy melyik ország milyen szigorral lép majd fel a kriptopiaccal szemben: fontos lesz persze, hogy védjék a felhasználókat, amennyire csak lehet, viszont meg kell majd találni a kényes egyensúlyt a biztonság és a szabadság között.

Kicsit más vizekre evezve, hogyan befolyásolta a Binance alapító-vezérigazgatójának, Changpeng Zhao az elmúlt hetekben történt elítélése a cég működését? Milyen lépéseket tett a Binance, hogy a rekordbírságot és Zhao négyhavi börtöntüntetését előidéző problémák a jövőben ne térhessenek vissza?

A Changpeng Zhao-ügy az egész kriptopiacot kényelmetlenül értintette. Azonban, dacára annak, hogy CZ a kriptopiac prominens szereplője volt, a szektor fejlődése nem állt meg, és ahogy eddig minden válságból, ebből is megerősödve került ki.

Erősebb a kriptopiac, mint volt a CZ-botrány előtt

Amint az amerikai igazságügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium és a tőzsdei határidős ügyletek felügyelőbizottságának vádjai nyilvánosságra kerültek, onnantól folyamatos médiafigyelem övezte a teljes eljárást, majd miután Changpeng Zhao elismerte a Binance által korábban vétett történelmi hibákat, és egy egyezséggel lemondott a cég éléről,

a Binance-nek még be is kellett fizetnie egy 4,3 milliárd dolláros rekordbírságot.

A hibákból viszont tanultunk: megfogadtuk és megvalósítjuk az ajánlásokat, létrehoztunk egy független tanácsadó testületet, egy független felügyelőbizottságot, és még egy külsős monitoring céggel is együtt dolgozunk a megszületett megállapodás értelmében, így a végén mi leszünk minden bizonnyal a világ legmagasabb megfeleléssel rendelkező tőzsdéje.

Beszéljünk kicsit a bitcoin-ETF-ekről, amelyek januárban rajtoltak el az amerikai piacokon. Hogyan befolyásolta a Binance forgalmát, népszerűségét, hogy már az amerikaiak sem csak közvetlen kriptotőzsdéken keresztül, de hagyományos brókereiken keresztül is részesülhetnek a kriptopiac felfutásából?

A bitcoin-ETF-ek idén év eleji megjelenése hatalmas lökést adott a kriptopiacnak , mégpedig szinte minden fronton. Az alapok beemelték a kriptopiacot a tőkepiacok globális fősodrába, ami sok tízmilliárd dolláros extra tőkét vonzott be a szektorba, ennek pedig, mint láttuk, rendkívül erős pozitív árfolyamhatása volt a számára. A legnagyobb kriptodeviza felfutása újabb befektetőket vonzott be, akik nem csak ETF-eken keresztül, de közvetlenül is elkezdtek bitcoint vásárolni, ez a brutális lendület pedig a kisebb tokeneket is húzta magával felfelé.

Igazából úgy is megfogalmazhatnám, hogy a bitcoin ETF-ek nagyon jót tettek a kriptopiac egészének, és ami jó a szektornak, az igazán jó nekünk is. A fokozott érdeklődés nyomán idén

190 millió fölé nőtt a felhasználóink száma,

a nálunk tárolt pedig már meghaladja a százmilliárd dollárt is.

És ha már kriptós ETF-ek, a hét elején hatalmas meglepetés volt, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet, úgy tűnik, korábbi álláspontját hirtelen feladva akár már ma engedélyezi az etherbe, azaz a második legnagyobb kriptodevizába közvetlenül fektető spotalapok elindítását. Mit vár ettől a lépéstől? Lehet akkor hatása az etheres alapoknak, mint volt a bitcoinosoknak?

Ilyen folyamatban lévő ügyeket általában nem szerencsés kommentálni, mert ki tudja, hogy sülnek el végül, de annyit azért elmondok, hogy én személy szerint korábban viszonylag konzervatív voltam az ether-ETF-ek érkezésével kapcsolatban. Az viszont, hogy a piacfelügyelet tényleg, teljesen váratlanul szembefordul saját korábbi álláspontjával, valóban mindenkit meglepett, ezért érdemes ezen a téren nyugtával dicsérni a napot.

Az ether-ETF-ek is örömhírt jelentenek a kriptopiac számára

Az SEC 180 fokos fordulata mögött viszont nem tudni, hogy politikai vagy valódi gazdasági megfontolások állnak-e. Az viszont, hogy a bitcoin után az ether is intézményesülhet az ETF-eken keresztül, teljesen egyértelműen csupa jó hír lesz a kriptopiacnak, aminek csak örülni lehet.

Végül pedig térjünk ki egy kicsit a fenntarthatósági szempontokra, amit sokan előszeretettel kritizálnak, amikor a kriptopiacra terelődik a szó. Milyen lépéseket tesz a Binance a zöldátállás érdekében?

A kriptopiac zöld. Sokkal zöldebb, mint a hagyományos pénzügyi rendszer: gondoljanak bele, mennyi káros anyagot termelnek, mennyi energiát fogyasztanak az egyes bankfiókok, a pénznyomtatás vagy éppen a SEPA utalási rendszer fenntartása.

Ha összehasonlítjuk a Binance felhőközpontjait bármelyik hagyományos bankéval, azt látjuk, hogy a mi szervereink a kezelt tranzakciók számának arányában töredékannyi energiát használnak fel, a két szám gyakorlatilag össze sem hasonlítható egymással, akkor a különbség – szóval szerintem már elég zöldek vagyunk.