Durva kampánnyal dobta piacra MI-funkciókkal kecsegtető iPadjét az Apple

Széles körű felháborodást keltett az Apple mától kapható iPad Pro termékének reklámja, amelyen egy hidraulikus prés zúz össze hangszereket és hagyományos médiaeszközöket. Sokak érzékenységét sérti a durva kampány, s a társaság ugyan bocsánatot kért, de a klip továbbra látható Tim Cook vezérigazgató oldalán a korábban Twitternek nevezett X-en.

Vajon bejön a cégnek a durva kampány? / Fotó: AFP

Találóan sokatmondó a klip címe: Crush! Ami elsődlegesen valóban morzsolást, sajtolást, összenyomást jelent. De

az Apple kreatívjai nyilván a szlengre is gondolhattak,

ez a másodlagos jelentés ugyanis arra utal, hogy valaki vagy valami nagyon bejön valakinek.

Negatív reakciók a durva kampányra

A FOX Business hosszan tallóz a kritikai véleményekből. Valaki úgy fogalmazott, hogy az összes jó és szép dolog önkényes elpusztítása számára nem vonzó. Más azt mondta, azért nem tud azonosulni ezzel a videóval, mert hiányzik belőle a kreativitás iránti tisztelet, s kigúnyolja az alkotó embereket. Ismét mások szomorúnak találták a hangszerek és fényképezőgépek megsemmisítését. Olyan is akadt, aki úgy fogalmazott: ez egy szívszorító, kényelmetlen és egoista reklám, s szégyelli, hogy tizenkilenc éve vásárol Apple termékeket.

A kreativitás a DNS-ünkben van az Apple-nél, s hihetetlenül fontos számunkra, hogy olyan termékeket tervezzünk, amelyek világszerte támogatják a kreatívokat

– mondta Tor Myhren, az Apple marketingkommunikációs alelnöke az Ad Age tartalomszolgáltatónak nyilatkozva, hozzátéve: ezzel a videóval célt tévesztettek, és sajnálják.

Míg Tim Cook vezérigazgató annyit fűzött X-posztján a videóhoz:

Az új iPad Pro a legvékonyabb termék, amit valaha készítettünk, a legfejlettebb kijelző, amit valaha gyártottunk, s mindez az M4 csip hihetetlen erejével társul.

Az Apple számára most a negatív figyelem is jól jöhet, mert másfél éven belül ötödször jelentett csökkenő iPhone-eladásokat a vállalat, ráadásul legfontosabb piacán elveszítette a vezető helyét, s kulcstermékének utóbbi három modelljét saját befektetői is unalmasnak találták. Az Apple most a mesterséges intelligenciától (MI) várja a megváltást. És

nyárra ígért nagyobb durranást.

Az egyik kapaszkodó a ACDC-projekt, melynek keretében adatközpontokhoz fejlesztenek MI-csipet. A kiszivárgott elképzelések szerint a készülő iPhone 16-ot is MI-funkciókkal turbóznák fel. És a most piacra dobott iPadnek is egyik érdekessége, hogy a processzorába épített csip már képes bizonyos MI-funkciókra. A cég nyárra ígért nagyobb durranást, a mostani durva kampány akár ennek a beharangozója is lehet, ha az Apple szó szerint leszámol a régi felfogással, és