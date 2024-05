Ezért emelik az árat az ételfutár cégek: brutális veszteségekkel működtek az elmúlt években

A vezető kajafutár cégek az európai és amerikai tőzsdéken már több mint 20 milliárd dollárnyi működési vezsteséget halmoztak fel, mióta megjelentek a tőzsfdéken.

Fotó: AFP

A koronavírusjárvány idején az egekbe törő árfolyamok is földet értek időközben, ahogy a befektetők kezdenek ráunni a veszteségek finanszírozására. A Financial Times a szektor négy legnagyobb, amerikai és európai piacokon jegyzett vállalatát, a Deliveroot, a Just Eat Takeawyt, a Delivery Herot és a DoorDasht vizsgálta, melyek hasonló üzleti modellt követtek.

A növekedés idején nem volt szempont a nyereséges működés

A növekedés érdekében felhalmozott veszteségek után azonban mára a befektetők szeretnék azt látni, hogy a cégek képesek nyereséges működésre is, ám az iparági tanácsadó Delivery World számításai szerint a céhek együttesen 20,3 milliárd dollárnyi működési veszteséget halmoztak fel. Ebben benne vannak a felvásárlások utáni leírások, amikor kiderül, hogy a megvett célpontot túlságosan drágán vették meg és a dolgozóknak részvényben nyújtott juttatások is.

A számításokban nem szerepel az Uber kajakiszálító részlege, az Uber Eats, miután a cég nem bontotta szektorokra az eredményeit, ám 2023-ban először számolt be működési nyereségről története során.

Az úgynevezett haknigazdaság cégeit a kockázati tőkealapok előszeretettel finanszírozták a monopóliumok kiépítésének reményében, ám az emelkedő kamatszintek mellett ma már szeretnék, ha a cégek képesek lennének nyereséget termelni. Azonban azok működési költségei, ideértve a marketingcélú kiadásokat is, továbbra is magasak, miközben a világ számos pontján a hatóságok vizsgálódnak a vállalatok munkaügyi modellje miatt.

Amennyiben a futárok megkapják az alkalmazotti státuszt és így az online platformok kiadásai nőnek, úgy sokak szerint a fogyasztók nem lesznek hajlandók megfizetni a kiszállítás valódi költségeit,

amit az elmúlt években is csak azért kínálhattak olcsón, mert a befektetők azt támogatták a növekedés érdekében.

Egyszer azonban el kell jutni addig, hogy a cégek ne csak vigyék, hozzák is a pénzt

Azonban az árak emelésével némileg javult a cégek helyzete, így elképzelhető, hogy a futárcégek úgynevezett szabad cash flowja éves szinten pozitív tartományba fordul. A befektetők fókusza a különböző költségekkel nem számoló EBITDA mutatóról került át a pénzáramlás alakulására, mondván a kamatokkal, értékcsökkentéssel és adózással nem számoló mutató sok visszatérő költséget nem vett figyelembe.

Más elemzők szerint a működési eredmények mutatják a legpontosabb képet ezekről a cégekről, mert minimalizálják a számviteli trükköket és más, nem működési hatásokat.

Azonban az, hogy a jelentős áremelések ellenére a fogyasztók nem fordultak el a cégektől, pozitív jövőt jelez a szektor számára.

Ezt az iparági konszolidáció is segítheti, aminek keretében a cégek kilépnek azokról a piacokról, ahol nem tudtak domináns szerepet kiharcolni maguknak.

Ugyanakkor az Egyesült Államokra fókuszáló DoorDash új piacokra is betörne, miközben a Delivery Hero májusban jelentette be, hogy megválik tajvani érdekeltségétől, januárban pedig eladta kisebbségi részesedését a Deliverooban.

A felvásárlások sorával megvalósított terjeszkedés azonban ugyancsak nyomot hagyott a cégek mérlegében, hiszen azokon később jelentős leírásokat kellett a vállalatoknak végrehajtaniuk, miután kiderült, hogy túlságosan sokat fizettek a célpontokért.