Váratlanul nagyot ugrott a cseh infláció: ennek a forint nagyon örülhet

Az előzetes elemzői konszenzust jelentő 2,4 százalék feletti inflációról számolt be friss közlésében a cseh statisztikai hivatal. Áprilisban 2,9 százalékkal nőttek az árak éves alapon az országban, ami hatalmas ugrás a márciusban mért 2 százalékos éves pénzromláshoz mérten. Ennek pedig a forint akár még örülhet is.

Megugrott a cseh örül a forint / Fotó: Shutterstock

Ugrik a cseh infláció, örülhet a forint?

Az árak havi alapon 0,7 százalékkal nőttek a tavasz második hónapjában, ez több mint kétszeres eltérés az elemzői konszenzus 0,3 százalékos növekedéshez mérten. A hír közlését követően a cseh korona 0,38 százalékkal erősödött az euróval szemben.

A megugrás hátterében az áll, hogy a most közzétett 2,9 százalékos adat már súrolja a jegybank 2 százalék, plusz-mínusz 1 százalékos toleranciasávjának felső élét, így egyre valószínűbb, hogy a központi bank ezek után lassítja majd, vagy akár teljes egészében szüneteltetni is kezdi kamatvágási dömpingjét, melynek keretben már 175 bázisponttal csökkentette a hitelfelvétel költségeit december óta.

Ennek valószínűsége már csak azért is jelentős, mert a jegybankárok korábban jelezték, hogy ha a dezinflációs folyamatok megakadnak, nyitottak a monetáris szigor hosszasan való fenntartására. A kamatok szinten tartása tankönyv szerint erősíti az ország devizáját, és ezekre a kilátásokra reagálva indult már most erősödésnek a korona a közös európai pénzzel szemben.

Ez pedig a forintnak is jó hír.

A cseh infláció megugrása ugyanis egyes piaci szereplők szemében erősíti azt a várakozást, hogy ezek után a már újból emelkedésnek indult magyar pénzromlás is tovább nőhet majd (amire a VG elemzői konszenzusa is számít), ami további lassításra kényszeríti majd az MNB-t kamatvágási dömpingjét tekintve, ami a cseh példához hasonlóan a forintnak is hosszasan támaszt jelenthet majd, akár még magasan ragadó amerikai kamatkörnyezet mellett is.

A friss cseh inflációs adatok már csak azért is meglepetésnek számítottak az elemzők számára, mert az országban tavaly október óta folyamatosan dezinflációs környezet uralkodott, a pénzromlás pedig az előző két hónapban már a jegybanki toleranciasávban tartózkodott.