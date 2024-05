Hatalmas lökést adhat a kriptopiacnak az FTX dollármilliárdos kártérítése

A 2022 végén bedőlt FTX kriptotőzsde várhatóan az idei év második felében kártalanítja volt ügyfeleit, ennek a közel 16,3 milliárdos kifizetésnek pedig jelentős pozitív hatása lehet majd a kritpopiac egészére – állítja a K33 elemzőcég két szakértője, Vetle Lunde és Anders Hesleth.

Sam Bankman-Fried FTX kriptotőzsdéje most jót is tehet a kriptopiaccal / Fotó: AFP

Az időközben 25 éves börtönbüntetésre ítélt Sam Bankman-Fried bedőlt tőzsdéje készpénzben fizeti majd ki volt ügyfeleit, mivel az általuk korábban birtokolt kriptoeszközök a csődeljárás során eltűntek az FTX számláiról, így azokat nem tudják visszaadni már a befektetőknek. Pedig utóbbival a volt ügyfelek sokkal jobban járnának: a kriptopiac ugyanis az FTX másfél évvel ezelőtti bedőlése óta hatalmasat nőtt, a árfolyama például a csőd bejelentésekor 20 ezer dollár körül járt, ma pedig 66 ezer dollárt ér egy

Egy bitcoin visszaszerzésével tehát közel 46 ezer dolláros profitot tehetnének zsebre a befektetők

a készpénzes visszafizetéssel szemben, hiszen ez esetben a befizetett pénzüket kapják vissza, nem pedig annak időközben jelentősen megnövekedett értékét.

A Cointelegraph által szemlézett kutatás ugyanakkor kiemeli: ha a korábbi befektetők nagy része kamatostul visszakapja pénzét, hatalmas tőke jelenhet meg a piacon azzal, hogy a pórul járt ügyfelek ismét szerencsét próbálnak majd az elmúlt másfél évben több mint kétszeresére hízó, a mainstream tőkepiacoknak az ETF-ek elindulásán keresztül egyre inkább szerves részét képező kriptopiacon.

A kutatás emellett azonban arra is rámutat, hogy nemcsak az FTX volt ügyfelei, hanem a még 2014-ben csődbe került Mt. Gox, illetve a nemrég bajba kerülő Gemini befektetői is az idén kapják majd vissza pénzüket, összesen közel 10,6 milliárd dollár értékben – igaz, ők a korábban birtokolt kriptoeszközeiket kapják majd vissza, nem pedig kezdőtőkéjüket, így részükről akár egy eladói nyomás is megjelenhet majd a piacon.

Amíg nem tudni, hogy melyik kifizetés pontosan mikor is történik majd meg, nehéz egyértelműen meghatározni, hogy milyen irányba mozoghat a piac.

Az egyelőre ismeretlen dátumok miatt nehéz pontosat mondani, de az egyre biztosabbnak tűnik, hogy lassú nyarunk lesz, az év vége viszont kifejezetten erős lehet

– fogalmaztak a szerzők.