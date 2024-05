Ismét elindult a Holdra a Gamestop árfolyama, miután visszatért a kulcsember

Kilőtt a Gamestop részvényeinek árfolyama a hétfői, tőzsdenyitás előtti kereskedésben, miután az X-en ismét életjelet adott magáról a 2021-es mániát kiváltó Keith Gill, aki a YouTube-on Roaring Kitty, a Redditen pedig DeepFuckingValue néven közölt bejegyzéseket a játékkereskedő alulértékeltségéről.

Fotó: Roaring Kitty/Youtube

Volt egyszer egy valószerűtlen tőzsdei buborék

A mémrészvények szárnyalásának kulcsfigurája vasárnap az X-en egy olyan, videójátékosok körében népszerű képet tett közzé, melyen a szereplő előredől székében. Ez a csoporton belül nagyjából arra utal, hogy most kezdenek izgalmassá válni a történések.

Mindez a Gamestop árfolyamát mintegy 40 százalékkal lőtte ki még a hétfői piacnyitás előtt,

igaz, az még így sem éri el a 2021-es mánia csúcsán tapasztalt érték 10 százalékát sem, noha a Gamestop májusban már így is 57 százalékos erősödésen van túl – jegyzi meg a Reuters.

A Gamestop valószínűtlen szárnyalása több más részvényre is átragadt, köztük az AMC-re vagy az időközben csődbe ment Bed, Bath & Beyond. Roaring Kittyt posztjai miatt később a kongresszus elé is citálták. A Gamestop történetéből film és dokumentumfilm is készült, mely Dávid és Góliát küzdelmeként ábrázolta a kisbefektetők vásárlási lázát.