Ha ez bejön, fiesztázhatnak a Magyar Telekom részvényesei

Közel a háromszorosára nőhetett a Magyar Telekom első negyedéves nettó profitja az előző év azonos időszakához képest, hiszen míg 2023 első három hónapjában mindössze 10,5 milliárd adózott nyereséget termelt a vállalat, az idei év első negyedében a hazai távközlési vállalatot követő elemzők előrejelzéseiből kiszámolt, hétfőn közzétett elemzői konszenzus már 28,5 milliárd forintra teszi a lécet. Mindenesetre szerdán tőzsdezárás után okosabbak leszünk, akkor jön ki a társaság gyorsjelentése.

Bejött a Telekom tuningja? / Fotó: BrandComms Hub

Minden soron jelentős javulással számolnak a Telekom elemzői

Szépen, több mint 12 százalékkal, 219,3 milliárd forintra gyarapodhattak a csoport bevételei is, miközben az EBITDA-ja 38 százalékkal, kereken 80 milliárd forintra ugorhatott. Ez persze azt is jelenti, hogy az árgus szemmel figyelt EBITDA-ráta – azaz az EBITDA aránya a bevételhez mérten – is javulhatott, lévén a tavalyi 29,6 százalékról 36,5 százalékra lőhetett ki.

Az Erste szerint a bevételek növekedésében döntően a magasabb adat, sms, vezetékes, illetve a multimédia szolgáltatásokból származó forgalomnak, illetve az inflációkövető díjemelésnek volt döntő szerepe. A készülékértesítésre pedig a negyedik negyedévben indított promóciók hathattak kedvezően. Az EBITDA-t mindezen kívül a közműadó eltörlése, és az alacsonyabb energiaárak is pörgethették.

Mivel a menedzsment 2024-re 5-10 százalékos árbevétel- és 20-25 százalékos EBITDAaL-bővülést fogalmazott meg publikus célkitűzésként, ezt a cég a konszenzus alapján könnyedén felülmúlhatta.

Mindeközben a vállalat üzemi eredménye 24,4 milliárd forintról 81 százalékkal, 44,1 milliárd forintra bővült.

Úgy tűnik tehát, indokolt a befektetők optimizmusa. A Magyar Telekom részvényárfolyama néhány hét alatt ledolgozta az április végi szelvényvágás miatti esést, és hamarosan ismét a 944 forintos ellenállás áttörésével próbálkozhat.

Még hátravan az aukció is

A társaság ráadásul a május 23-ára kitűzött aukció keretében legfeljebb 24 milliárd forint értékű részvényt vásárolhat vissza. Ez a szabad közkézhányad nagyjából 7 százaléka, ami már jelentős tételnek nevezhető – véli az Erste.

A bank szerint a technikai kép is pozitív, ráadásul a közelgő sajátrészvény-vásárlási aukció is támogathatja az árfolyam emelkedését.

A hírre különösebben nem mozdult hétfőn kora délutánig a Magyar Telekom részvénykurzusa, nagyjából 0,4 százalékos pluszban, 936 forint körül kötötték rá az üzleteket.