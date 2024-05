Hiába elavult és drága, még mindig sokan használják ezt a banki szolgáltatást

A bankok felé kifizetett díjak akár 15 százalékát is kitehetik az SMS szolgáltatásokra kifizetett összegek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2024. februári adatai alapján – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu csütörtöki közleménye, mely azt is jelzi, hogy a legtöbb banknál ma már létezik ennek ingyenes alternatívája is.

Fotó: Shutterstock

A pénzügyi tanácsadó portál írása azt is felidézi, hogy egy magyar találmányról van szó, melyet először a Budapest Bank vezetett be kényelmi szolgáltatásként, ám hamar kiderült, hogy az főként biztonsági szempontból fontos.

Teljesen feloesleges ma már az SMS-értesítés

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, Gergely Péter pedig arra is rámutat, hogy az MNB szerint évente átlagosan 7860 forint, amit erre a banki ügyfelek kifizetnek ma már teljesen felesleges költség, hiszen egyre több banknál lehet ehelyett ingyenes szolgáltatást igénybe venni. A szakértő szerint a digitálisan bankoló ügyfelek körében ráadásul az SMS-értesítések költségaránya még magasabb is lehet, mint az MNB által számított 15 százalék.

Az SMS szolgáltatás díja szélsőséges esetben még ennél is jóval magasabb lehet, hiszen

a magyarországi bankok nagyon gyakran nem csak a kiküldött üzenetekért számítanak fel díjat, hanem ennek a szolgáltatásnak még havidíja is van, amely SMS díjat nem tartalmazza.

Tovább ront a helyzeten, hogy ezt több pénzintézet nem egyben, hanem tranzakciótípusoként számítja fel, külön az utalásra és a kártyás fizetésre, mivel azok informatikai szempontból különbözőek. A napi egyenlegértesítésekre pedig végképp semmi szükség az okostelefonok korában.

A push üzenet bekapcsolása egyszerű, az SMS lemondása nehéz

Az SMS értesítéseket leginkább a push üzenetek válthatják ki, amik ingyenesek a legtöbb esetben, ám nem minden banknál érhetők még el. A pénzügyi portál szerint a CIB, Erste, Gránit, OTP és UniCredit bankoknál érhető el az SMS-t teljesen kiváltó szolgáltatás, ám arra is felhívják a figyelmet, hogy bár a push üzenetek bekapcsolására a mobil alkalmazásokban van lehetőség, az SMS lemondása sokszor nem ilyen egyszerű.

Ez érthető a bankok szempontjából, ám az ügyfelek számára kevésbé kedvező.

Az ügyfelekért folytatott versenyt kihasználva ugyanakkor érdemes arra is figyelni, hogy nem csak a számlavezetési- vagy épp SMS-díjakon spórolhatunk, de online számlanyitásért ajándékpénzt is kaphatunk, melynek mértéke akár 40-50 ezer forint is lehet.

A Raiffeisen Bank most futó kampányában mindössze 5 darab, egyenként minimum 1 000 forintos költéssel 50 000 forint adómentes ajándékpénzt lehet szerezni új ügyfélként, jövedelemfeltétel nélkül, ami mellé további 2 eer forintot zsebelhetünk be, ha megtakarítási számlát is nyitunk, ahol hat hónapon keresztül havi 10 ezer forintot helyezünk el. Jelenleg ez a legmagasabb jóváírás a piacon, de hasonló akciók futnak más banknál is.

A legtöbb hazai banknál arra is kaphatunk pénzt, ha új ügyfeleket ajánlunk.