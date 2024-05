Az Y és Z generáció tagjai úgy vélik, hogy számukra még meghatározók az otthonról hozott példák, de már nem adnák tovább saját gyermekeiknek. A baby boomerek mértékletesek, a fiatalok azonban már másképp gondolkodnak a pénzről: többet engednek meg maguknak, nyitottabbak az értéktálló befektetési formákra, és kevésbé szkeptikusak a hitelekkel – derült ki a Cofidis Monitor reprezentatív kutatásából.

Így bánnak a pénzükkel a különböző generációk / Fotó: Kocsis Zoltán

A baby boomerek (60–69 évesek) vezetnek a megtakarítások terén: 38 százalékuknak van annyi félretett pénze, hogy egy váratlan, sok százezres anyagi teherrel járó helyzettel is szembenézzen.

E generáció kétharmada a szüleitől ellesett bölcsességeket követi, amelyek mértékletességre, takarékosságra és észszerű gazdálkodásra tanították őket.

Ennek köszönhetően a baby boomerek felének folyamatosan van legalább 3 havi megélhetéshez szükséges vésztartaléka – ez a magyarok csupán egyharmadára igaz. Minél fiatalabb generációról beszélünk, annál inkább jellemző, hogy a nem feltétlenül létszükséglet nagyobb kiadásokat csak plusz munka vállalásával tudnák finanszírozni. A Z generáció már másképp gondolkodik a pénzről: 42 százalékuk vallja, hogy megenged magának extra kiadásokat, sőt gyakran még többet is költenek, mint ami beleférne a keretbe. Ezek az attitűdök háttérbe szorulnak az X generációnál (45–59 évesek) – ők a jövedelmükből a legtöbbet lakhatásra költik.

„Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér”, illetve „sok kicsi sokra megy” – szól a baby boomerek és az X-esek első számú útravalóként kapott intelme.

A magyarok 46 százaléka azt tanulta, hogy a pénzért keményen meg kell dolgozni,

azonban már csak az Y-ok negyede és a Z-k ötöde adná tovább ezt a mentalitást saját gyermekének. A korral párhuzamosan a hitelfelvétellel kapcsolatos szkeptikusság is csökken, a Z generációnak csupán 19 százaléka kapta azt az útmutatást a szüleitől, hogy kerülni kell a kölcsönöket.

Az elmúlt évek válságai is hoztak változásokat a magyarok pénzügyi tudatosságában, leginkább az Y és a Z generációra hatottak. Utóbbiak saját bevallásuk szerint ennek hatására tanultak meg fontos dolgokat:

rugalmas alkalmazkodás a váratlan pénzügyi helyzetekhez (31 százalék),

értékálló befektetések fontossága (20 százalék),

több lábon állni a pénzügyi források bővítése érdekében (18 százalék).

Pár hónapja beindult a kamatletörő verseny, ezért több társaság is megemelte a hiteligénylési sávokat. Március közepétől a Cofidis is módosított a Fapados Kölcsön és az Adósságrendező Hitel kondícióin. A bank a kamatokat a legtöbb sávban csökkentette, ám a kamatszint itt még így is a 20 százalékhoz van közelebb.