Van egy ország, ahol már minden tizedik ember kriptózik

Már nem az amerikaiak, hanem a dél-koreaiak a kriptopiac legnagyobb rajongói – derült ki a dél-koreai piacfelügyelet (KOFIU) friss tanulmányából.

Dél-Korea a kriptopiac legnagyobb rajongója a friss kutatás szerint / Fotó: Hans Lucas via AFP

A KOFIU kutatása kiemeli: az idei első negyedévben koreai vonban bonyolították le a legtöbb kriptoeszközzel kapcsolatos tranzakciót világszerte, azaz a félsziget déli részének lakói még a dollárban végrehajtott vételeknél is többet kereskedtek az alternatív devizapiacon az év első három hónapjában.

Minden tizedik koreai kereskedik már kriptopénzzel

A jelentésből, amit a Bloomberg is szemlézett, kiderül, hogy 2023 végére éves alapon 390 ezerrel 6,45 millió főre bővült a legalább egy kriptotőzsdére regisztrált koreai állampolgárok száma, ami azt jelenti, hogy

Dél-Korea lakosságának több mint tíz százaléka kereskedik kriptodevizákkal.

A regisztrált felhasználók 99 százaléka önmagát egyéni, vagy hobbi befektetőknek vallja, 60 százalékuk pedig a harmincas, illetve negyvenes korosztályt képviseli.

A napi átlagos kriptokereskedési volumen 24 százalékkal nőtt egy év alatt, immáron 3,6 ezermilliárd vont, azaz 2,6 milliárd dollárt tesz ki, a kriptotőzsdéken lévő vagyonok összértéke pedig 53 százalékkal 43,6 ezermilliárd vonra, azaz durván 32 milliárd dollárra nőtt.

A hatalmas érdeklődés nyomán az ország legnagyobb kriptotőzsdéje, az Upbit, többször is bekerült a világ 5 legnagyobb forgalmú kriptopiaca közé az elmúlt egy évben.

A kereskedési volumenen túl a tőzsdék üzemi eredményei és a betétek teljes értéke is nőtt az előző év azonos időszakához mérten, nem kis részben az erősödő kriptodeviza árfolyamoknak és a befektetési kedv visszatérésének köszönhetően

– emelte ki jelentésében a KOFIU.

A koreaiak hozzáállását a számokon túl pedig az is példázza, hogy a múlt hónapban tartott parlamenti választások előtt az egyik esélyes politikai párt azzal kampányolt, hogy hatalomra kerülése esetén hozzáférést enged a lakosságnak az Egyesült Államokban jegyzett, elsöprő népszerűségnek örvendő bitcoin-ETF-ekhez is.

A kriptopiac hatalmas népszerűségére a tőzsdefelügyelet is igyekszik reagálni: júliustól életbe léptetik a virtuális eszközök felhasználóinak védelmére létrehozott szabálycsomagot (Virtual Asset User Protection Act), ami az eddigieknél is nagyobb szigorral lép majd fel a kriptopiaci bűnözés ellen, és a kritpotőzsdékkel szemben is magasabb elvárásokat támaszt.