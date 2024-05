Légitársaságok – vihar után szárnyalás?

Szerző: Panyi Péter, prémium banking csoportvezető, SPB Befektetési Zrt.

Az elmúlt évtizedekben a légi közlekedés dinamikus fejlődésen ment keresztül, a nemzetközi utazások számának növekedése, a globális turizmus fellendülése alapvetően járult hozzá a légitársaságok forgalmának és bevételeinek emelkedéséhez. Az olcsóbb repülőjegyek, a bővülő útvonalhálózatok és a repülési élmény javulása a kereslet bővülésével járt együtt.

2019-ig úgy tűnt, hogy ez a folyamat még sokáig kitart, de a 2020-ban kezdődő és éveken át tartó „tökéletes vihar”, a koronavírus-járvány, a költségek (elsősorban az olajár) drámai emelkedése és a globális együttes hatásai már-már kilátástalan helyzetbe sodorták az iparágat. Noha – légiipari terminológiával élve – az addigi szárnyalást zuhanás követte, ismerve a fogyasztási szokások évtizedes trendjeit, a szektor visszaépülése csupán idő kérdése volt.

Alapvető igazság, hogy a légi közlekedés a geopolitikai problémákra érzékenyen reagál, így a kelet-közép-európai fókuszú Wizz Airt az orosz–ukrán konfliktus az orosz és ukrán piac elvesztése miatt az átlagosnál is érzékenyebben érintette, jól mutatja ezt, hogy a részvénye értéke a konfliktus kirobbanása óta több mint 50 százalékkal zuhant.

De mik lehetnek a jelenlegi környezetben azok a biztató jelek, amelyek a közép- és hosszú távú emelkedési kilátásaira mutatnak?

Kiszámíthatóbb jegyárakat hoz a stabil olajár

Először is, mint a fentiekben rámutattam, az iparági környezet mindenkori stabilitását a globális turizmus bővülése adja. A hagyományosan nehezítő körülménynek számító olajárváltozási dinamika az utóbbi időben csökkent, mi több, stabilizálódni látszik, ami a társaságok költségeit és így a jegyárait is kiszámíthatóvá teszi. A Wizz Air több mint 20 évvel ezelőtti indulása óta a költséghatékonyság szellemében működik, így ezek a tényezők akár addicionális felhajtóerőt is adhatnak a cégnek a többi szereplőhöz képest. Ezenfelül a társaság számos újdonságot jelentett be az utóbbi időben, például a Multipass fizetési rendszert (a szolgáltatás szerint fix havi díjért cserébe kedvezményes repülőjegyeket kínálnak), illetve partneri megállapodást kötöttek a Firefly bioüzemanyag-gyártóval, eszerint fenntartható üzemanyag használatával csökkenthetik a környezeti terhelést és a működési költségeiket. Ezek a lépések a stabil bevételi profil megalapozását és a fentarthatóságot egyaránt segítik.

Alulértékeli a piac a Wizz Airt

További szempont lehet még a részvény alulteljesítése a részvénypiaci környezethez képest. Bár úgy tűnt, hogy 2022 októberében a fő indexekkel együtt a légiipar is fordul, 2023 tavaszától az emelkedő olajár, az inflációs kilátások, az európai sztrájkok miatt tavaly októberben újabb lokális mélypontra estek a részvények.

Az elmúlt hat hónap biztató tendenciája azonban véleményem szerint újra visszahelyezheti a szektort a felülteljesítők közé.

A 2024-es globális növekedési tényszámai a vártnál jobbak, és úgy tűnik, a fogyasztók helyzete is sokat javult az elmúlt években tapasztaltakhoz képest. Az adaptációs lépések, a fogyasztói bizalom és a csökkenő nominális költségek a cég bevételére igen pozitívan hatottak: a társaság több mint 30 százalékos növekedést ért el éves alapon a 2024. március 31-én lezárt pénzügyi évben, s ezzel 2020 után ismét profitábilisan működött.

Ezek a fundamentumok a részvényár további növekedése mellett szólnak, nem elfelejtve, hogy a globális makro- és tőkepiaci folyamatok természetesen árnyalhatják az árfolyam mozgását.