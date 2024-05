Változatlan lendülettel folytatódhat a Magyar Telekom növekedése

Összességében erős első negyedévet zárt a Magyar Telekom, a mobil és vezetékes szélessávú bevételek markáns emelkedésének köszönhetően. Az organikus bővülés mellett már éreztette a hatását az inflációkövető díjkorrekció is, ami márciustól az összes szolgáltatás díját 15 százalékkal emelte meg – kommentálta a Világgazdaságnak a Telekom szerdán publikált gyorsjelentését Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.

Folytatódik a Magyar Telekom növekedése / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Tovább nőhet a Magyar Telekom mobiladat-forgalom bevétele

Hozzátette, az előttünk álló időszakban a bevétel éves alapon minimum ugyanilyen mértékben bővülhet mint az első negyedévben, ám a társaság stabil piaci helyzetéből adódóan további ügyfélszerzésekre is sor kerülhet, illetve az iparági trendeknek megfelelően tovább nőhet a mobiladat-forgalomból származó bevétel is.

A cég költségeinek emelkedését mérsékelte az idei évtől megszüntetett közműadó, ami 7,8 milliárdos megtakarítást eredményezett, illetve az energiaárak csökkenése is kedvezően hatott az egyéb működési költségekre.

A következő időszak közvetett költségeit viszont növeli a munkavállalókra vonatkozó, május 1-jétől érvényes, átlagosan 12 százalékos általános bérfejlesztés. A februárban közzétett, idei évre várt 130 milliárd forintos módosított nettó eredményvárakozást 140 milliárd forintra emelte a társaság, ami a jelenlegi negyedév és a kilátások alapján teljesíthető lesz az Equilor szerint.

Fontos szerepet játszott az adóterhek csökkenésének is

Varga Dániel, a K&H Bank részvényelemzője is úgy véli, hogy az inflációkövető díjkorrekció, illetve az internetes szolgáltatások iránti stabil kereslet járult hozzá elsősorban az elemzői konszenzust is meghaladó növekedéshez. Emellett azonban kiemelte az adóterhek csökkenésének a szerepét is a közel 34 milliárd forintos profit elérésében.

Az Erste véleménye szerint a Magyar Telekom árbevétele és EBITDAaL-ja – azaz a lízingköltségek utáni EBITDA-ja – is az éves célkitűzések feletti mértékben nőtt az első negyedévben. A fő mozgatórugók pedig az adatok iránti folyamatos kereslet és a stabil működési számok voltak, miközben a nem szolgáltatási bevételek is jól teljesítettek. A szórakoztató elektronika értékesítési piacán szintén kiválóan teljesített a vállalat, hetedik helyezést érte el itthon, 19 százalékos növekedést produkálva. A kategórián belül a TV-készülékek értékesítése 14,7 százalékot nőtt, mellyel a lista ötödik helyét szerezte meg. Az Erste szerint ugyanakkor az még kérdéses, hogy hogyan alakul az eszközértékesítés és az IT-bevétel az év hátralévő részében.

Hatodik éve piacvezető a Telekom az online kiskereskedelemben

Utóbbi kérdéssel kapcsolatban megnyugtató lehet a Telekom részvényesei számára, hogy a cég webshopja hatodik éve tartotta piacvezető szerepét 2023-ban a mobilkészülék- és tabletértékesítés területén az online kiskereskedelmi piacon, mintegy 33 százalékos részesedéssel. A távközlési szolgáltató online értékesítési felülete közel 11,5 százalékát adta a mobiltelefon és tablet, szórakoztató elektronika és számítástechnika termékkategóriák összesített hazai online kiskereskedelmi forgalmának is, amely közel 24 százalékos bővülést jelent – közölte a vállalat csütörtökön, a GKID piacelemzése alapján.

A szórakoztató elektronika értékesítési piacán szintén kiválóan teljesített a Telekom, 19 százalékos növekedéssel hetedik helyezést érve el. A kategórián belül a TV-készülékek értékesítésére vonatkozóan pedig a Telekom az előző évhez képest 14,7 százalékkal növekedve, a lista ötödik helyére futott be tavaly.