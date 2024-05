Már a Baltikumban is észlelték az OTP közeledését

A magyar gazdasági sajtóban már három napja szinte kész tényként kezelik, hogy a balti térségben bevásárlásra készül az OTP – most a lettek is felébredtek, és az észtek is észhez tértek.

2024.05.03. 12:39 | Szerző: S. V.

Napok óta tart a találgatás az OTP következő lehetséges óriásakvizíciójáról, az észt központú Luminor Bankról felvásárlásáról szóló értesülések – fáziskéséssel ugyan – péntekre elérték a baltikumi sajtó ingerküszöbét is. Pedig már kedd óta szinte biztos, hogy a mindhárom balti országban jelen lévő pénzintézetet szemelte ki magának a Csányi Sándor vezette pénzintézet. Fotó: Getty Images Az események így követték egymást: – Az OTP közgyűlésén Csányi bejelenti, hogy rekordméretű bankvásárlásra készülnek, a nem kötelező érvényű ajánlatot már benyújtották – Elindulnak a találgatások, a megszellőztetett részletek alapján elemzők először görög, cseh, esetleg lengyel irányban keresik a lehetséges célpontokat – Hétfőn este interjút ad az InfoRádiónak az OTP első embere, utána a Világgazdaság elsőként megírja, hogy szinte biztosan a Luminor Bankról van szó – Kedden számos elemző és gazdasági lap megírja lényegében ugyanezt, továbbra is csak következtetés, nem pedig értesülés szintén – Csütörtökön megjelenik a Bloombergen, hogy az ügyre rálátó forrásuk szerint helyesek voltak a feltételezések, valóban a Blackstone többségi tulajdonában lévő Luminorra tett ajánlatot az OTP. Az érintettek ugyanakkor nem nyilatkoznak a hírügynökségnek. A Bloomberg információjára már a baltikumi sajtó is felkapta a fejét. A lettországi Kontekst írta meg a hírt. Szerintük egyébként az ajánlattételhez az is kellett, hogy Kijev hónapokkal ezelőtt levegye az OTP bankot a háborús szponzorok feketelistájáról. Részletesebben számolt be az OTP Bank lehetséges felbukkanásáról a szintén lett TV3, illetve az észt ERR. A bankpapírok pluszban nyitottak ugyan pénteken, de a kora délutáni kereskedésben félszázalékos mínuszban találták magukat.