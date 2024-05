Ha egy üzlet beindul: ismét olajat talált a Mol Magyarországon

Ismét olajat talélt a Mol Magyarországon, erről péntek reggel a honlapján számot be az olajtársaság, amely újabb kutatófúrást mélyített a közép-magyarországi Vecsésen a 2022-ben felfedezett kőolajmező további feltérképezésére. A januárban elkezdett fúrás 41 napig tartott és 2000 méteres mélységet ért el. A Vecsés-1 elnevezésű kút próbatermeltetése 2024. május 19-én kezdődött meg. A találat eredményeként a kút napi 1300 hordó próbatermeléssel indult, ami körülbelül 1,5 százalékkal növeli a Mol csoport teljes szénhidrogén-kitermelését. Az olajat közvetlenül a Mol százhalombattai finomítójába szállítják feldolgozásra.

Fotó: Shutterstock

A Mol várakozása alapján a Vecsés-1 termelése a közeljövőben növekedni fog. Az eddigi két sikeres fúrást követően az olajtársaság hamarosan megkezdi egy harmadik kút fúrását is a vecsési olajmezőn.

Az új kőolajmező másfél évvel ezelőtti felfedezése bizonyította, hogy nagy lehetőségek rejlenek még a hazai szénhidrogén-kutatásban. A mostani találat pedig további 1300 hordóval növeli a vecsési olajmező napi termelését, így a két vecsési kút együtt már a Mol magyarországi kőolajtermelésének több mint negyedét adja. A vecsési mező nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az érett mezőink természetes termeléscsökkenését ellensúlyozni tudjuk

– mondta Schubert Archibald, a Mol Magyarország Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója.

„A Mol első számú feladata, hogy energiát termeljen és mozgásban tartsa Magyarországot. Miközben új, innovatív technológiákkal, köztük egy lítium-kutatási projekttel támogatjuk a zöld energiaátmenet sikerét, hagyományos üzleti tevékenységeinkkel tovább erősítjük az ellátásbiztonságot. Nem állunk le, néhány hete jelentettük be a turai kőolajtermelés beindítását, most pedig a második vecsési kúton is megindult a próbatermelés. Minden Magyarországon kitermelt hordó kőolaj hozzájárul az importfüggőség csökkentéséhez, így továbbra is szándékunk, hogy maximálisan kiaknázzuk a hazai szénhidrogén-kutatásban rejlő lehetőségeket” – mondta dr. Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója.