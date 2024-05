A kriptopiac örülhet, Kínát megvágták, Magyarországot pedig elhanyagolták az MSCI elemzői

Váratlan helyről kapott hatalmas lökést a kriptopiac: az MSCI indexszolgáltató vállalat ugyanis kedden késő éjszaka tette közzé jelentését, melyben felülvizsgálta és újrasúlyozta az általa fenntartott mutatók kosarát, melyből kiderült, hogy a cég felvette a világpiaci indexének (ACWI) alkotóelemei közé az amerikai Microstrategy szoftvergyártót, mely arról lehet ismert a befektetők körében, hogy az egyik legnagyobb vállalati bitcoin-befektetéssel rendelkezik a világon.

A Microstrategy befektetői nagyon örülhetnek az MSCI újrasúlyozásának, Kína viszont megint nem járt jól / Fotó: Shutterstock

A kriptopiac örülhet az MSCI döntésének

A Microstrategy az április végi jelentése szerint jelenleg 214 400 bitcoinnal rendelkezik, melyekhez 35 158 dolláros átlagáron jutott hozzá: azaz a cég körülbelül 7,5 milliárd dollárt költött a tokenek megvételére,

bitcoin-portfóliója pedig jelenleg már 13,3 milliárd dollárt ér.

A Microstrategy-t a befektetők már az MSCI bejelentése előtt is előszeretettel vették, főként azok, akik mellette a kriptopiacon is aktívak voltak – az viszont, hogy a cég már az MSCI világkosarába is bekerült, azt jelenti, mindazok a befektetési alapok és vállalatok, akik passzívan követik az MSCI ezen indexét, automatikusan felveszik majd portfóliójukba a Microstrategy papírjait is: ez pedig hatalmas tőkeáramlást indíthat meg a részvények felé, ami jó eséllyel a kurzus emelkedéséhez, jó esetben pedig annak megnyugtatásához is vezethet.

A cég papírjai ugyanis rendre együtt mozognak a árfolyamával, viszont sokszor felerősítik annak volatilitását: a nagyobb befektetői tőke viszont sokak reményei szerint ellensúlyozhatja majd ezt a rapszodikus mozgást.

A mesterséges intelligencia uralta az újrasúlyozást is

Az MSCI újrasúlyozása ugyanakkor messze nem csak a Microstrategy felvételében teljesedett ki: az indexszolgáltató a leghangsúlyosabb világindexébe 42 részvényt felvett, 121-et pedig eltávolított onnan – a három legnagyobb új szereplő a Microstrategy-n túl a mesterséges intelligencia felfutásához elengedhetetlen adatközpontokat üzemeltető Pure Storage, illetve a gépészeti és elektromos kivitelezéssel foglalkozó Emcor lett.

Az újonnan felvett cégek tökéletesen leképezik a gazdaság és a technológiai fejlődésének irányát

– fogalmazott a döntéssel kapcsolatban Kenny Ng, a hongkongi China Everbright Securities International stratégája. Az MSCI világindexe 2840 céget követ, melyek összesített piaci kapitalizációja 69,7 ezermilliárd dollár környékén alakul, és olyan neveket tartalmaz, mint a Microsoft, az Apple, vagy éppen az Nvidia.

A fő mutatón túl tekintve azt látjuk, hogy a hazai indexhez nem nyúltak hozzá az MSCI szakértői, Magyarországot az MSCI Hungary indexben így ezentúl is az OTP, a Mol és a Richter képviselik majd.

Kínát továbbra sem kímélik

Szintén érdekes fejlemény azonban, hogy az MSCI elemzői tovább csökkentették Kína súlyát a feltörekvő piaci indexben (Global Standard), míg Indiáét ismét emelték: az ingatlanválsággal sújtott távolkeleti ország részesedése 25,4 százalékról 25 százalékra csökkent, míg India súlya 18,2-ről 19-re ugrott. Ez a döntés az indiai elemzők szerint

alsóhangon két milliárd dolláros tőkebeáramlást okoz majd az ország tőzsdéi számára

az új súlyok május 31-i élesedése után, és azt sem tartják kizártnak, hogy még az idén 20 százalék fölé emeljék majd az ország súlyát a mutatóban.

A Global Standard mutató 1375 céget követ, melyek összesített piaci kapitalizációja meghaladja a 7,2 ezermilliárd dollárt is. Legnagyobb nevei közé