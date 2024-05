Münchentől akár Madridig is kitartanak a BYD hibrid autói tankolás vagy újratöltés nélkül

Jól hangzik New York–Miami vagy München–Madrid újratöltés és tankolás nélkül? Nos, a kínai BYD autógyár új hibridjei ezt tudják. A 2 ezer kilométeres teljesítmény mérföldkő a 2008 óta öt hibridgenerációt kifejlesztő vállalat történetében.

Fotó: Shutterstock

A sencseni székhelyű BYD széles körű árcsökkentéssel forgatta fel a kínai autópiacot, bátran bevállalva a jövedelmezőség romlását. Tavaly hárommillió autót adtak el, s idén márciusig csaknem egymilliót szállítottak le.

Minden harmadik Kínában eladott hibrid a BYD szerelőszalagjáról gördül le.

A BYD 2022 elején teljesen leállította a fosszilis tüzelőanyaggal hajtott autók gyártását, s felpörgeti a hibridek exportját azokra a feltörekvő piacokra, ahol hiányzik az akkumulátortöltő infrastruktúra.

Az autógyártók

világszerte igyekeznek oldani a fogyasztók szorongását az autók kicsiny hatótávolságától.

A Geely Automobile Holdings Galaxy L6 hibridje 1370 kilométeres hatótávolsággal büszkélkedhet, míg a Zeekr elektromos 001 modellje 1000 kilométeres hatótávolságot biztosít a Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. által szállított akkumulátorának köszönhetően.

De az első két jármű, amely 2100 kilométeres nagy hatótávolságra képes, a közepes méretű szedán, a Qin L és a Seal 06, mindkettőt az áprilisi Pekingi Autószalonon mutatták be. A Dynasty és az Ocean sorozat részei.