Bomba formában kezdték az évet a nyugdíjpénztárak

Egy év alatt csaknem negyedével hízott az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona, március végén ezzel átlépte a 2000 milliárd forintot a nyugdíjcélú megtakarítások összértéke a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint.

Fotó: Shutterstock

Az első negyedévben elért 388 milliárd forintos – 23,7 százalékos – bővülés azért is figyelemre méltó, mert a taglétszám hosszú ideje tartó, lassú csökkenése 2024 elején is folytatódott. Az idén 2600-zal, egy év alatt pedig 13,5 ezerrel csökkent a tagok száma, az időszak végén 1,07 millió tagot tartott nyilván a jegybank.

A rendszerben maradók viszont növelték nyugdíjcélú befizetéseiket, a pénztárakhoz így összesen 34,6 milliárd forint folyt be a 2023 eleji 28,9 milliárd forint után. A tagok 17 százalékkal többet utaltak be, és hasonló mértékben járultak hozzá a befizetésekhez a munkáltatók is. Az utóbbiak összesen 9,95 milliárd forintot tettek hozzá a tagdíjhoz.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak a befektetéseiken is sokat nyertek, az idei három hónap mérlege ezen a soron 68,1 milliárd forint volt, közel duplája az egy évvel korábbinak. A pénztári kifizetések összege ugyanakkor 16 százalékkal, 36 milliárd forintra mérséklődött.

Állampapír mindenekfelett

A pénztári portfólióknál továbbra is az óvatosság a jelszó, a 2023 milliárd forintnyi megtakarítás valamivel több, mint fele ugyanis kötvényekben, ezen belül is hangsúlyosan magyar állampapírban kamatozik, egy éve még 46 százalékos volt ez az arány. Éves alapon 17 százalékkal bővült az ilyen eszközök értéke az önkéntes nyugdíjpénztáraknál.

Ennél azonban sokkal dinamikusabban bővült a befektetési jegyek és a részvények állománya. Az előbbi bő harmadával, az utóbbi másfélszeresére hízott 2023 elejéhez képest. A befektetési alapok portfólión belüli súlya ezzel 3 százalékponttal, 33 százalékra emelkedett, a részvénykitettség pedig 8-ról 10 százalékra nőtt.

A „parlagon hagyott”, készpénzben és bankszámlán tartott vagyonrész 20 milliárd forinttal zsugorodott, így már csupán 2 százalékát adja a nyugdíjcélú megtakarításoknak.

Jól megy a magánnyugdíjpénztárak szekere is

A magánnyugdíjpénztáraknál is tovább csökkenő tagságot regisztrált az MNB, egy év alatt közel 1100-an léptek ki a rendszerből, a tagviszonnyal rendelkezők száma 51 ezerre apadt.

A szegmens befektetési eredménye ezzel együtt a tavalyi 5,6 milliárd forintnál jóval kedvezőbben alakult, és 8,2 milliárd forintra nőtt. A teljes ezzel párhuzamosan bő ötödével, 313 milliárd forintra ugrott.