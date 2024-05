Óriási összeget vont be Elon Musk legújabb cége

Az xAI, Elon Musk mesterséges intelligencia cége lezárta második tőkésítési körét, mellyel 6 milliárd dollárt vont be olyan kockázati tőkealapoktól, mint az Andreessen Horowitz és a Sequoia Capital, de kapott pénzt a szaúdi királyi családhoz tartozó Alwaleed bin Talal herceg fémjelezte Kingdom Holdingstól is – közöle vasárnap egy blogposztban a vállalkozás.

Fotó: AFP

A bejelentés szerint számos izgalmas technológiai frissítésre és termékre is lehet számítani, míg az összegyűjtött pénzt az xAI első termékeinek a piacra juttatására, fejlett infrastruktúra kiépítésére és a kutatás-fejlesztés felgyorsítására használják majd.

Az xAI célja olyan mesterséges intelligencia létrehozása, mely igazat mond, kompetens és maximálisan az ember javát szolgálja – tették hozzá a közleményben. Bár azt nem árulták el, hogy a befektetők milyen értékeltség mellett adtak pénzt a vállalatnak, a Financial Times 18 milliárd dollárról ír, a mostani befektetők tehát a cég harmadát szerezhették meg. A 6 milliárd dollár célba érését követően pedig már 24 milliárd dollár lesz a cég értékeltsége.

Akik a Twitterre adtak pénzt, adnak az xAI-ra is

Az xAI erősen kötődik az X nevű közösségi oldalhoz, ami Twitter néven volt ismert, mielőtt azt felvásárolta volna. Az xAI első nyelvi modellje, a Grok is az X-en mutatkozott be, míg a mostani tőkebevonásban részt vevő szereplők közül többen a Twitter felvásárlásnak is részesei voltak. Az xAI egyébként több milliárd dollárt költhet el a mostani közleményben nem említett, ám a Twitter felvásárlást is segítő Larry Ellison által alapított Oracle-nél.

Muskot régóta foglalkoztatja a mesterséges intelligencia, így többek között az OpenAI egyik első finanszírozója is volt. Később azonban a mesterséges intelligencia miatti veszélyekre hívta fel a figyelmet, valamint arról is beszélt, hogy

azért nem a Teslánál foglalkozik az MI-vel, mert nem rendelkezik elegendő részvénnyel és az azzal járó szavazattal a cégben.

A Tesla-vezér erről még azelőtt beszélt, hogy egy delaware-i bíró megfosztotta fizetési csomagjától. Musk vélhetően a mesterséges intelligencia és a Tesla közötti kapcsolattal egy újabb, hasonló fizetési csomagra pályázhatott. A bíróság döntése után azonban már csak a régit szeretné újból jóváhagyatni a vállalat közgyűlésével, és a cég székhelyét áthelyezni Texasba.