Magyar osztalékrészvény lehet a régió sztárja

A vártnál is erősebben kezdte az évet az ANY Biztonsági Nyomda, amely a 2024-es választásokon és afrikai üzletein is sokat nyerhet. A Concorde szerint van még tér az idén már 66 százalékot ralizó részvény emelkedése előtt, jövőre az ideit is túlszárnyaló, 300 forintos osztalék jöhet.

2024.05.27. 10:57 | Szerző: K. T.

A kivételes 2023-as eredményt követően a vártnál is erősebben kezdte az idei évet az ANY Biztonsági Nyomda, a pénteki piaczárás után közzétett gyorsjelentés hétfő reggel újabb vételi lendületet adott a vállalat részvényeinek, 4,5 százalékkal 4180 forintos új mindenkori csúcsra hajtva azokat. Jövőre még az ideinél is bőkezűbb érkezhet az ANY Biztonsági Nyomdától / Fotó: Móricz-Sabján Simon A nyomdatársaság bevétele 59 százalékkal 17,8 milliárd forintra nőtt, nyeresége pedig több mint négyszeresére,1,97 milliárd forintra ugrott a március végén zárult három hónapban. A nagyon erős első negyedéves eredmények után úgy gondoljuk, hogy az ANY a 2024-es pénzügyi évben is lenyűgöző eredményeket fog elérni, mivel a második negyedévben esedékes választások, valamint az afrikai projektek is növelik a bevételeket – írta hétfőn kiadott elemzésében a Concorde. A brókerház megerősítette egész éves eredményvárakozását, ami az idei éve 65 milliárd forintos árbevétellel és részvényenként 533 forintos adózott eredménnyel számol. A Concorde továbbra is 4015 forintra várja a nyomdatársaság árfolyamát 12 hónapos távlaton, ezt a szintet hétfő reggel lépte át a kurzus. A brókerház ezért az eddigi vétel helyett már semleges megközelítést ajánl az év eleje óta 66 százalékot ralizó részvénynél. Annak ellenére, hogy konzervatívak vagyunk és nem emeljük meg becsléseinket, úgy gondoljuk, hogy még mindig van tér a részvényárfolyam emelkedésére, mivel az ANY kiemelkedő osztalékpolitikát kínál a befektetőknek, amit egy figyelemre méltó exportnövekedési sztori egészít ki – hangsúlyozta Somlai-Kiss Máté, a Concorde elemzője. A befektetési szolgáltató azzal számol, hogy az idei eredményből jövőre részvényenként 300 forint osztalékot fizethet majd ki a társaság, ami régiós szinten is nagyon vonzó alternatív befektetési lehetőséggé teszi az ANY-t. A társaság befektetői a 2023-as nyereségből 261 forint osztalékot kapnak részvényenként, ami 6,5 százalékos hozamot jelent. A kifizetést július 15-én kezdi az ANY.