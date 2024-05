Óvatosan kell bánni a rézzel

Szerző: Kiss Mónika, a Prestige Financial Zrt. vezető stratégiai tanácsadója

A legtöbbet a rézre hivatkoznak, amely idén február végétől már exponenciális árfolyam-emelkedést mutat. Ezt a mozgást azonban nem a fundamentális tényezők hirtelen javulása okozta. Ahogy ilyenkor szokott lenni, a spekulatív pozíciók felhalmozódása állhat a jelenség mögött. A rövid távú kereskedők elsősorban arra hívják fel a figyelmet, hogy

az új technológiák okozta, hirtelen keresletnövekedést nem tudja majd a piac kielégíteni, és emiatt további árrobbanás várható.

A kínai ingatlanpiaci szabályozásban múlt héten bejelentett változás lendületet adott a fém vásárlóinak, de azért már megjelentek az eladók is.

A számok azonban egyelőre más képet mutatnak, mint amit a kereskedők remélnek. A kereslet oroszlánrészét Kína még mindig küszködik a gazdasági fellendüléssel. A kínai rézkereslet nem növekedett érdemben. A kínai ösztönzőprogram és a szabályozói változás híre már hónapok óta körbejárt a piacokon, így keveseknek okozott meglepetést a meghatározó intézményi befektetők közül. Hosszabb távra nézve az ázsiai ország fő szerkezeti problémája a kedvezőtlen demográfiai változásokban rejlik, ezt pedig nehéz szabályozói változással ellensúlyozni.

A réz piacához hozzátartozik, hogy az újrahasznosított hulladékok felhasználásának volumene az alaptermék árától is függ. Ezért a „scrap” piac fontos előrejelző lehet.

Jelenleg a rézhulladékokra Kínának nincs igazán nagy szüksége, ezért inkább arra számíthatunk, hogy elkezdik majd azt globálisan exportálni, hogy kihasználják az alaptermék magas árfolyamát. Ez a réz árának hirtelen csökkenéséhez vezethet, különösen, ha a spekulatív pozíciók is zárásra kerülnek. Fontos tudni, hogy az ipari fémek és más árupiaci termékek kereskedésének ez szokásos velejárója, legyen szó akár az urániumról, a kakaóról vagy éppen a rézről. A piac sajátosságai és az elérhető termékek hátrányai miatt befektetésekről a szó klasszikus, hosszú távú értelmében nehéz beszélni. A termékkiválasztás is nagy óvatosságot és gyakran évtizedes tapasztalatot igényel.

Hosszú távra kell gondolkodni!

Hosszabb távon azonban igazuk lehet azoknak, akik emelkedést várnak a réz keresletében: az elektromos autókhoz, a mesterséges intelligenciához kötődő beruházásokhoz és a tiszta energia előállításához, elsősorban a szél- és termeléséhez sok fémre és még több rézre lesz szükség.

Kína gyengélkedésében is egyre több a felfelé mutató jel, még ha a makrogazdasági elemzői vélemények megosztottak is. A másik oldalról látszik, hogy a réz kínálata legalább részben, de korlátos: az új bányák építése sokáig tarthat és magas költségekkel jár, melyekbe be kell számítani az emelkedő béreket és környezetvédelmi költségeket is.

Mindezeket mérlegelve, bár szépen csillog a réz vagy az uránium a napi vagy a heti grafikonokon, érdemes ezeket a termékeket a helyükön kezelni, és a megfelelő befektetési termék kiválasztásához ebben az esetben is szakmai segítséget igénybe venni.

A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel, és azt a PFN Prestige Financial Zrt., az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.