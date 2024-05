Költözik az OXO, fontos kérdésekre adott választ a cég vezetése

Közel egy éve kimondott cél az OXO Technologies Holdingnál a vállalat „határon átnyúló átalakítása”, melynek keretein belül Oszkó Péter cége magyarországi székhelyű nyilvánosan működő részvénytársaságból hollandiai székhelyű „NV” (Naamloze Vennootschap) társasági formába alakul át. A vállalat részvényesei a javaslatot már a tavaly júniusi közgyűlésen támogatták, az átalakulás technikai oldalának kidolgozása azonban még zajlik, ennek részleteiről szabadon kérdezhetik a cégvezetést az OXO befektetői – ezekre a kérdésekre a cégvezetés nyilvános formában válaszol.

Az OXO-hoz beérkező kérdések közül sok az átalakulás technikai oldalát érinti, vannak azonban olyanok is, amelyek a befektetők szélesebb köre számára is érdekesek lehetnek: ilyen például az a kérdés is, hogy mennyi időt vesz majd igénybe a Hollandiában való bejegyzés azt követően, hogy a vállalat részvényesei a június 18-i közgyűlésen megszavazzák az átalakulásról szóló dokumentum végleges formáját.

Az OXO válasza szerint a szavazást követő 30 napon belül a cégnek kérvényeznie kell a holland bejegyzést, aminek onnantól számítva

nagyjából két-három munkanap az átfutási ideje.

Szintén érdekes kérdés, hogy hogyan változik majd az igazgatóság összetétele az átalakulás után: az egyik felvetés ugyanis rámutat, az igazgatóság a holland jog szerinti alapszabály szerint 5-7, a magyar jog szerinti, jelenleg hatályos alapszabály szerint viszont 13-15 tagból áll.

Az OXO válasza szerint ennek a létszámcsökkentésnek alapvetően operatív okai vannak, mivel a holland céges kultúrában általában véve is kisebbek az igazgatótanácsok, melyek tagjai aktív részét képezik a cég napi tevékenységének is, így megfelelőbb, ha egy

kezelhetőbb, gyors döntéshozásra képes operatív testület jön létre.

Érdekes részletek derültek ki emellett a cég jövőbeli közgyűléseiről is. Mint arra a kérdező rámutat, az átalakulási okirat szerint a közgyűlések megtartása Rotterdamban, Amszterdamban, Hágában vagy a Schiphol reptéren lehetséges, kérdés, hogy ebben az esetben hogy tudnak majd azok a befektetők szavazni, akik nem Hollandiában tartózkodnak.

Az OXO válasza szerint Hollandiában nincs tisztán virtuálisan megtartott közgyűlés, így mindig rendelkezni kell fizikai helyszínről, ahol lehetőségük van a részvényeseknek megjelenni. Van arra is lehetőségük, hogy virtuálisan becsatlakozzanak, így lényegében

egy hibrid közgyűlés fog létrejönni,

ami a cég szerint az ideális felállás is lesz majd a jövőben: az ülés levezetője a helyszínről, a részvényesek pedig online jelennek majd meg az eseményeken.