Eladó a világ legnagyobb pénzgyára

Eladósorba kerülhet a világ egyik legnagyobb pénznyomdája, a De la Rue ugyanis fő üzletágainak értékesítésének lehetőségét vizsgálja. A több mint 200 éves múltra visszatekintő brit nyomdatársaság csütörtöki bejelentése szerint jelenleg is tárgyalásokat folytat potenciális vevőkkel.

A világ bankjegyeinek harmadát gyártó De La Rue megválhat bankjegynyomdájától / Fotó: AFP

A Bank of England mellett a világ számos más jegybankjának is bankjegyeit is gyártó brit társaság „több olyan féllel is tárgyalt, akik ajánlatot tettek” a valutagyártó vagy a hitelesítési üzletágra, de ezzel együtt hangsúlyozta, hogy nem biztos, hogy az érdeklődés bármilyen üzletet eredményez.

Egy évvel ezelőtti kinevezésem óta az igazgatótanács a stratégiai lehetőségek széles körét mérlegelte, beleértve a több féllel történő tranzakciókat is, amelyek a csoport részlegeivel való egyesülést vagy azok eladását is magukban foglalhatják

– idézi a Reuters Clive Whiley-t, a De La Rue elnökét.

Az igazgatótanács szerint ezek a tárgyalások már előrehaladt állapotban vannak, további részleteket pedig a júliusi eredménybeszámoló közzétételekor oszt meg ezekről a De La Rue.

Minden harmadik bankjegy náluk készül a világon

Clive Vacher vezérigazgató irányítása alatt a társaság két nagy divízióba szervezte át működését, a polimer bankjegyek iránti növekvő keresletre és a hitelesítési üzletágra összpontosítva. Utóbbi biztonsági dokumentumokat és különböző biztonsági elemeket, például hologramokat tervez és gyárt amit a gyártók termékeik eredetiségének igazolására használnak.

A vállalat a világ bankjegyeinek mintegy harmadát gyártja, basingstoke-i székhelyén található világ legnagyobb bankjegytervező stúdiója, amely a hamisítás megakadályozására különböző szintű biztonsági elemeket kínál a kormányok és jegybankok számára.

A III. Károly király brit uralkodót ábrázoló bankjegyeket is tervező társaság a közelmúltban két meglévő kormányzati ügyfelével is szerződést hosszabbított, hitelesítési üzletágának rendelésállománya így több mint 350 millió fontra emelkedett.

A társaság részvényei hat százalékot ugrottak a potenciális értékesítésről szóló bejelentésre, a lendület azonban nem bizonyult tartósnak, kora délután már a szerdai záróár alatt kereskedtek a papírral, amely idén 15 százalékot tudott erősödni.

Nem ez lenne az első patinás brit vállalat, ami idén tulajdonost vált a szigetországban. A bit postát üzemeltető Royal Post és a GLS csomagküldőt épp a minap vásárolta meg 3,6 milliárd fontért a leggazdagabb cseh üzletember, Daniel Kretinsky.